Demanen la dimissió del director d'Emergències pel «caos» de Llutxent

Representants de sindicats de bombers valencians van exigir ahir la dimissió del director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, i van denunciar el «desastre» i «caos» en la gestió de l'incendi declarat dilluns passat a Llutxent (València), amb «més coordinadors que treballadors». «Es va crear l'agència per unificar els cossos de bombers i s'ha convertit en un nou cortijo i una agència de col·locació», van lamentar.

Així ho van explicar als mitjans de comunicació portaveus del Sindicat Professional de Policia Local i Bombers (SPPLB), CGT, Intersindical Valenciana, CSIF i Sindicat Valencià Republicà. Minuts abans, el president de la corporació provincial, Toni Gaspar, va mantenir una breu reunió amb alguns dels representants, en la qual es va comprometre a celebrar una pròxima trobada amb els sindicats.



«No hi ha un cos unificat»

El delegat d'Intersindical, Ian García, va criticar que, malgrat la creació de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, encara no hi ha un «cos unificat de bombers», objectiu amb el qual es va crear, i en canvi «s'ha convertit en un nou mas en comptes de tancar els que ja hi havia». García va denunciar els problemes de coordinació en l'incendi forestal de Llutxent, controlat a les 20 hores d'aquest diumenge després d'arrasar en una setmana 3.270 hectàrees de les comarques valencianes de la Vall d'Albaida i la Safor.

Segons el representant d'Intersindical, «hi havia 14 cossos diferents treballant en l'incendi», que no tenien «moltes vegades ni les mateixes comunicacions ni els mateixos procediments ni els mateixos vehicles». «És un desastre», va remarcar, abans d'assegurar que «amb la mateixa despesa, avui en dia, sense pujar un euro, es poden unificar els cossos i que deixi d'haver-hi aquesta descoordinació». García va afirmar que aquesta situació va impedir la ràpida extinció del foc. «Fa falta que quan hi hagi un gran sinistre, un gran servei, estigui procedimentat, que hi hagi vehicles, que hi hagi emissores. No n'hi ha», va insistir.