Pont Gènova: 22 morts confirmats a la tragèdia

Almenys 22 persones han perdut la vida per l'esfondrament d'un viaducte d'una autopista a Gènova, segons el viceministre de Transport, Edoardo Rixi, que ha admès que el balanç de víctimes podria augmentar en les properes hores.



El viaducte Polcevera, utilitzat per l'autopista A10, s'ha desplomat sobre les 12.00 hores per causes desconegudes. Fins a la zona s'han desplaçat efectius de les forces de seguretat, dels Bombers i ambulàncies que busquen a possibles víctimes.



El responsable del servei d'ambulàncies de Gènova, Francesco Bermano, ha xifrat en "desenes" el nombre de morts, si bé ha admès en declaracions a AdnKronos que encara no hi ha certeses sobre "tota la dimensió" de la tragèdia. Rixi, que s'ha desplaçat el lloc dels fets, ha confirmat a SkyNews24 almenys 22 morts.



"No és acceptable que un pont tan important (...) no estigués construït per evitar això", ha lamentat el viceministre des de Gènova. "La secció central del túnel s'ha enfonsat", ha explicat, segons l'agència de notícies Reuters.



El ministre de Transport italià, Danilo Toninelli, ha afirmat en Twitter que segueix el cas "amb la màxima preocupació" davant el que pot ser "una immensa tragèdia". Toninelli, que ha dit estar en "estret contacte" amb el servei d'autopistes, ha confirmat que viatjarà a la zona.



"Estem seguint minut a minut la situació per la caiguda del pont a Gènova", ha publicat a Twitter el titular d'Interior, Matteo Salvini, que ha agraït als 200 Bombers i a la resta "d'herois" que treballen a la zona "per salvar vides".





Les primeres imatges difoses en xarxes socials mostren el col·lapse parcial del pont, que s'ha enfonsat en una zona urbana. La infraestructura, d'un kilòmetre de llarg i 90 metres d'alçada, va ser construïda en la dècada dels seixanta i havia estat reformada els últims anys.Itàlia ja va sofrir l'any passat la caiguda d'un pont a la província, a la zona oest del país. Un matrimoni va morir quan el seu vehicle va quedar atrapat sota un pas elevat que travessava una autopista a la localitat deEs tem que alguns vehicles puguin estar sota la runa i els equips fan servir gossos de recerca.Els bombers han explicat a Twitter que l'ensorrament ha tingut lloc al voltant de les 12.00 locals (10.00 GMT) i estan treballant activament amb mitjans de l'equip de Recerca i Rescat Urbà i gossos de recerca.La policia ha informat de l'ensorrament i ha explicat que s'ha produit després d ' "una violenta tromba d'aigua".