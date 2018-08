Un cotxe s'estavella contra el Parlament britànic i deixa dos vianants ferits

Dues persones han resultat ferides lleus al costat del Parlament britànic després de ser atropellades per un cotxe que s'ha estavellat contra les barrera de l'edifici. La unitat antiterrorista investiga l'incident, a l'espera que es determini la causa concreta.



El sinistre ha tingut lloc a les 7.37 (hora local) i ha estat detingut el conductor del vehicle, segons la primera informació difosa a Twitter per Scotland Yard.





At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.