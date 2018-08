Una exassessora de Trump l'acusa de «racista, intolerant i misògin»

Omarosa Manigault Newman, una exconcursant d'un reality xou conduït per Donald Trump abans de ser president i convertida després en la seva assessora a la Casa Blanca, va aguditzar ahir el seu atac contra el mandatari un dia abans del llançament de les seves memòries. Famosa per participar en el programa «El aprenent» i destacada dona negra al voltant del president, Omarosa, com tots la coneixen, va difondre en la cadena NBC un àudio d'una conversa amb el mandatari després de la seva sortida del càrrec el desembre passat.

És la segona vegada en dos dies que aquesta dona de 44 anys, qui va saber ser una fervent defensora de Trump, revela una conversa gravada en les altes esferes del poder dels Estats Units. El diumenge va fer pública altra de quan va ser acomiadada pel cap de gabinet de la Casa Blanca, John Kelly, gravada suposadament a la sala de crisi de la Casa Blanca, on els dispositius electrònics estan prohibits.

En el seu incendiari llibre Unhinged, que surt a la venda avui, Omarosa acusa el president nord-americà de ser «racista, intolerant i misògin». Omarosa, qui va anunciar a mitjan desembre que a partir del 20 de gener deixava el seu càrrec al capdavant de l'Oficina de relacions públiques de la Casa Blanca, va difondre ahir un enregistrament suposadament de 2017 en la qual un sorprès Trump lamenta que laseva antiga protegida deixi de treballar en el seu entorn. La conversa suggereix que Trump sap poc del que passa al voltant, o que està disposat a mentir per evitar una baralla.

«Omarosa? Omarosa, què està passant? Acabo de veure en les notícies que estàs pensant a marxar? Què va passar?», diu Trump aparentment sense saber que la dona ja havia estat acomiadada.