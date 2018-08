El líder suprem iranià prohibeix al Govern negociar amb els EUA

El líder suprem d'Iran, l'aiatol·là Alí Jamenei, va prohibir ahir que hi hagi negociacions directes entre la República Islàmica i Estats Units per reactivar l'acord nuclear, limitant així el marge de maniobra del Govern de Hasán Rohani. «Prohibeixo celebrar qualsevol conversa amb els Estats Units. Els Estats Units mai han estat lleials a les promeses que han fet. Només han donat paraules buides», va dir Jamenei, citat per la televisió estatal. L'aiatol·là es va mostrar especialment dur amb el president, ja que va assegurar que «la mala gestió econòmica està exercint més pressió sobre els iranians que les sancions» imposades pels Estats Units. I si bé va considerar que no creu que la mala gestió econòmica pugui arribar a considerar-se «traïció», va advertir que és un «gran error» que ha de corregir-se.



Dimissió a Noruega

D'altra banda, el ministre de Pesca de Noruega, Per Sandberg, va dimitir ahir després de la polèmica generada per haver triat Iran com a destinació de les seves vacances d'estiu. Sandberg, de 58 anys, va passar juliol en un viatge d'oci a la República Islàmica amb la seva parella, Bahareh Letnesu, una noruega d'origen iranià. El problema és que ho va fer sense avisar al Govern i sense complir els protocols de seguretat.