La passarel·la del passeig de Vigo que deixa més de 300 ferits «s'havia de reparar»

Les dades fins al moment indiquen que 316 persones van resultar ferides diumenge a la nit en el Passeig Marítim de Vigo, en esfondrar-se una passarel·la de fusta a la zona d'As Avenidas, durant la celebració de l'últim concert del festival de música i esport urbà 'O Marisquiño'. L'accident es va produir cap a les 00.00 hores, quan la passarel·la va cedir a causa del pes de les persones, algunes de les quals van caure fins i tot al mar.

Afortunadament, no hi ha cap víctima mortal però nou de les 316 persones ateses pel Servizo Galego de Saúde romanen ingressades en hospitals, dues d'elles són menors i cinc estan en estat greu, que es troben a l'Hospital Álvaro Cunqueiro -dos a la UCI- i quatre a Povisa. La resta i per centres: 144 pacients van ser atesos a l'Hospital Álvaro Cunqueiro, 33 al PAC de Vigo, quatre al PAC de Redondela, 69 a Povisa, 23 a Fátima, 11 a l'Hospital Montecelo, cinc a El Castro, un a Concheiro, dos a Domínguez i 24 al punt d'atenció del 061.

Els recursos mobilitzats per atendre els ferits van ser 5 UVIs, 12 ambulàncies de suport vital bàsic, 24 ambulàncies de suport, tres de la Creu Roja, dos equips sanitaris del PAC, tres vehicles de suport logístic i un vehicle de Protecció Civil. A més, al lloc de l'accident el 061 va instal·lar un lloc de comandament mèdic, un punt de triatge inicial i un lloc de càrrega d'ambulàncies, tal com va assenyalar la Conselleria.



Un tram que s'havia de reparar

Just aquest cap de setmana l'alcalde de la ciutat, el socialista Abel Caballero, va fer una proposta al Port de Vigo per reparar el tram enfonsat repartint les despeses a mitges, entre l'Ajuntament i el Port. Aquesta baralla sense resoldre va portar la conseqüència del succés.

«És una obra que ha de fer el Port perquè és la seva competència i la seva obligació i està completament trencada. Ja veiem que el Port no ho farà i proposaré que facin la reparació de totes les avingudes entre el Port i la ciutat de forma conjunta» va assenyalar Caballero en declaracions a la Cadena SER .

«Passen camions i fem tantes celebracions i tantes festes...», explicava el primer edil sobre una zona que està molt deteriorada i en la qual hi havia hagut diversos incidents en els últims mesos, com caigudes per pedres aixecades, etc. «En matèria d'inversions estem subjectes a una disciplina pressupostària i ha d'estar inclosa en els plans d'empresa. Això no ho tenim inclòs. Però parlarem i el diàleg sempre és bo» va assenyalar per la seva part Enrique López Veiga, president de l'Autoritat Portuària. Des del port, en referència al conveni de l'any 1992 «Obrir Vigo al Mar» diuen que no deixa clar de qui és la competència d'aquest passeig. El conveni va ser signat pel Port vigués, la Zona Franca i l'Ajuntament de la ciutat.

Segons aquest acord, el manteniment de la zona correspondria a l'Ajuntament de Vigo, per la qual cosa és «una zona complexa d'administrar». López Veiga va indicar que «al Port li corresponia cedir l'espai i exigir una assegurança de responsabilitat civil, que l'organització sí tenia». El PP en canvi assenyalava que era l'ajuntament que havia de pagar la reparació.



Quines són les causes?

El Port de Vigo va anunciar que encarregarà immediatament un estudi tècnic per conèixer les causes de l'enfonsament de la passarel·la del port esportiu. Segons va confirmar Enrique López Veiga, «sembla que el formigó es va trencar», per la qual cosa tot apunta al fet que «més que problemes de manteniment», l'accident tingui el seu origen en un «error estructural». En tot cas, va assenyalar que «primer, el més important, és saber què va passar» per després apuntar responsabilitats «si n'hi hagués». El control de l'esdeveniment, va afegir, és responsabilitat de l'organització del festival, que correspon des de fa 18 anys a una empresa privada. El Concello de Vigo, l'Autoritat Portuària, la Diputació de Pontevedra i la Xunta de Galícia col·laboren i aporten més de mig milió d'euros en subvencions perquè es pugui realitzar de forma gratuïta per als assistents.

Segons va especificar l'organització, els concerts organitzats per O Marisquiño complien les condicions de seguretat requerides per la legislació, detallava el comunicat, en el qual assegura que l'organització està a la disposició de les autoritats competents per a tot el que puguin necessitar. «La veritat és que s'ha fet durant molts anys i mai havia passat res», va concloure López Veiga

El recinte es troba sota precinte judicial, a l'espera dels informes dels pèrits per delimitar les causes tècniques dels fets.



«Ha sortit il·lès de miracle»

Ángeles Crespo, mare d'un dels joves que estava presenciant el concert, ha afirmat que el seu fill «va sortir il·lès de miracle», perquè estava a primera fila, a la zona de formigó. «És increïble que hagin deixat fer alguna cosa així en un passeig de fusta. Només de caminar per allà ja se sentien grinyolar els llistons», va denunciar.

El «mal estat» de la plataforma no és cap novetat per als usuaris, que assenyalen que «ja es veia venir». Així ho va apuntar Amelia Vázquez que va incidir que «ja el 2011 es veia que estava fatal». «Era públic i notori, estava a la vista, ho vèiem tots, els usuaris i els mateixos treballadors del port», va subratllar. Aquesta usuària va lamentar que «no haguessin revisat l'estat del passeig abans de permetre que s'hi apleguessin allà centenars de joves».«No em va sorprendre l'ocorregut», va sentenciar.