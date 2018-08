Almenys 35 morts per l'ensorrament d'un pont a Gènova

Almenys 35 persones, entre elles un nen, van morir ahir a causa de l'ensulsiada parcial d'un viaducte travessat per una autopista als afores de la ciutat italiana de Gènova, segons van informat fonts del Cos de Bombers a la premsa local.

El govern de la regió de Ligúria, on es troba Gènova, va fixar el balanç oficial en 26 morts i 15 ferits, dels quals nou es trobaven en estat greu. «Les dades seran actualitzades i preveiem que augmentin», va alertar ja des del primer moment el director de Protecció Civil, Luigi D'Angelo, en una compareixença de premsa.

No obstant això, el mateix ministre d'Interior, Matteo Salvini, va declararals mitjans italians des de Catania, on es troba de vacances, que hi ha almenys 30 morts. El diari vespertí 'Il Corriere della Sera' va detallar que entre les persones mortes hi havia un nen d'uns 10 anys.

El sinistre es va produir quan la secció central del pont de Morandi, situat entre les ciutats de Polcevera i Gènova i travessat per l'autopista A-10, es va esfondrar al voltant del migdia sense que en el moment de tancar l'edició se'n coneguessin les causes. D'Angelo va explicar que al moment de l'accident hi havia entre 30 i 35 vehicles usant-lo.

Desenes de vehicles van quedar atrapats i els equips d'emergències s'esforçaven per buscar i rescatar possibles supervivents. El cap de Bombers, Bruno Frattasi, va anunciar que les tasques continuarien tota la nit. En aquesta emergència participaven uns mil efectius. «Són tasques molt complexes per la presència de bigues de gran grandària», va explicar.

La ministra de Defensa, Elisabetta Trenta, va ser la primera a arribar al lloc dels fets. Poc després, se li va sumar el primer ministre, Giuseppe Conte, que va anunciar que romandria a Gènova fins avui dimecres. Per la seva banda, Salvini i l'altre viceprimer ministre, Luigi di Maio, van avançar que avui viatjaran a Gènova.

L'Ajuntament de Gènova va declarar dos dies de dol oficial durant els quals les banderes dels edificis oficials onejaran a mig pal.

El fiscal cap de Gènova, Francesco Cozzi, va anunciar que iniciarà una investigació per «homicidi múltiple i desastre culpós» per depurar responsabilitats pel despreniment d'un tram de gairebé 200 metres pel que es creu que seria una fallada estructural.

El president italià, Sergio Mattarella, va qualificar d'«absurda i espantosa» la tragèdia a Gènova i va advertir que «cap autoritat podrà escapar de l'exercici de la plena responsabilitat». «La consciència de tota una societat ho demana», va sostenir en un comunicat.

En la mateixa línia es va expressar Salvini: «He creuat aquest pont centenars de vegades. Ara, com a ciutadà italià, faré tot el possible per aconseguir els noms i cognoms dels responsables, antics i actuals, perquè és inacceptable que la gent mori així a Itàlia». «Ho pagaran car», va subratllar a Twitter.

Autostrade Italia, que s'encarrega del manteniment del viaducte, va assegurar que «la causa de l'ensulsiada serà objecte d'una profunda anàlisi quan sigui possible accedir al lloc amb seguretat». A més, va prometre «reconstruir el viaducte en el menor temps possible d'una manera eficient i segura».



Problema d'infraestructures

El viceministre d'Infraestructura, Edoardo Rixi, va declarar que«tot el pont de Morandi serà demolit amb greus repercussions per al trànsit i problemes per als ciutadans». No obstant això, va apuntar que ja s'està treballant en una altra alternativa.

La infraestructura, d'un quilòmetre de llarg i 90 metres d'altura, va ser construïda en la dècada dels anys 70 i havia estat reformada en els últims anys. Actualment, Autostrade Italia duia a terme obres de manteniment en el viaducte.

Itàlia ja va patir l'any passat l'ensorrament d'un pont a la província d'Ancona, a la zona oest del país. Un matrimoni va perdre la vida quan el seu vehicle va quedar atrapat sota un pas elevat que travessava una autopista en la localitat de Camerano.

El primer ministre va anunciar que el Govern engegarà «un pla extraordinari per supervisar totes les infraestructures del país, especialment les més antigues». «Els controls seran molt estrictes perquè no podem permetre'ns una altra tragèdia», va subratllar després de celebrar una reunió d'emergència a Gènova.