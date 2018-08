Estavella un avió contra casa seva amb la parella i un menor a dins

Un home de 48 anys, identificat com Duane Youd, va estavellar dilluns una avioneta contra la seva casa a Payson (Utah, EUA) i va morir a l'acte, hores després d'haver estat alliberat per la policia local, que l'havia detingut la tarda del diumenge per agredir la seva esposa. La dona i un menor es trobaven en la llar al moment de l'impacte, però van aconseguir escapar de les flames i van sobreviure a l'atac de Youd, segons va informar a mitjans de comunicació locals la sergent del Departament de Policia de Payson, Noemi Sandoval. Youd ja tenia antecedents de violència masclista.