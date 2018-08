El Jutjat de Vigo demana a la policia científica i judicial «les tasques necessàries» per aclarir els fets

La titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de Vigo va acordar ahir que tant policia científica com la judicial realitzin «les tasques necessàries per a l'esclariment» de l'esfondrament de la plataforma de fusta en el passeig Marítim, mentre es realitzava el concert de clausura del festival O Marisquiño. Segons informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galícia, entre aquestes diligències es troba la realització de pericials i recaptar diferent documentació de l'Ajuntament i el Port, així com de l'organitzador de l'esdeveniment, «especialment sobre el pla de seguretat». Les diligències prèvies (incoades després de rebre un ofici donant part del succeït i un informe fotogràfic elaborat per la Policia Nacional) se segueixen per un suposat delicte de lesions imprudents, sense perjudici de posteriors qualificacions al llarg de la instrucció. Per a una «millor i més àgil tramitació de la causa», el jutjat va decidir que s'obri una peça separada per cadascun dels perjudicats, segons assenyala el TSXG. Experts en infografia, enginyeria i reconstrucció en tres dimensions de la Policia Nacional elaboraran informes sobre l'estat en el qual va quedar el moll que es va enfonsar.

A més, dos enginyers de la Comissaria Central de Madrid s'han traslladat a Vigo per elaborar un estudi sobre la situació en la qual va quedar la part del passeig col·lapsada.



«Aprofitar per fer política»

El portaveu de l'Executiva Federal del PSOE, Óscar Puente, va defensar la feina de l'alcalde de Vigo, Abel Caballero,«que viu per i per a» la seva ciutat i va criticar l'«oportunisme» del president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, al qual va afirmar que li havia faltat temps per buscar responsabilitats després de l'esfondrament.

El grup municipal del PP a l'Ajuntament de Vigo va tornar a reclamar ahir «tot l'expedient» sobre la celebració del festival O Marisquiño, i va exigir a l'alcalde, Abel Caballero, que faci públic l'informe en el qual es garantia la seguretat dels assistents a aquest esdeveniment: «Si no existeix, l'alcalde s'ha de marxar». Així ho va manifestar la portaveu del grup, Elena Muñoz, qui ha criticat que el govern local no els ha aportat «cap informació» sobre qüestions com l'autorització per celebrar un concert «en un passeig en el qual la deterioració era evident», la realització de proves de càrrega en el lloc de l'esdeveniment, o un informe «que garantís que aquest lloc era segur». En la mateixa línia, el grup municipal Marea de Vigo va registrar ahir una petició per crear una comisió d'investigació i va reclamar al govern municipal que aportés tota la documentació sobre els plans de seguretat, autoritzacions i responsabilitats del manteniment, ja que de moment, només «es passen la pilota» l'Ajuntament i el Port, va denunciar Marea.