L''Aquarius' arriba al port de La Valleta amb els 141 migrants

L''Aquarius' ha arribat al port de La Valleta a primera hora de la tarda d'aquest dimecres per desembarcar els 141 migrants rescatats el divendres passat que viatgen a bord, segons ha confirmat en el seu compte de Twitter l'ONG SOS Mediterranée, que opera al costat de Metges Sense Fronteres (MSF) el vaixell de rescat.

L'arribada al port maltès posa fi a cinc dies de travessia per als rescatats, davant la negativa inicial de diversos països europeus, entre ells Itàlia i Malta, de permetre el desembarcament al seu territori.

Les dues ONG havien confirmat prèviament que el govern maltès els havia autoritzat a entrar en les seves aigües territorials i arribar fins al port de la capital i han expressat el seu alleujament per l'acord aconseguit per Malta i altres països europeus, entre ells Espanya, per al repartiment dels migrants que viatgen a bord.

"Donem la benvinguda a la notícia que Alemanya, França, Luxemburg, Portugal i Espanya també han accedit a compartir la responsabilitat en una resposta europea coordinada", ha indicat l'ONG en un comunicat.

MSF ha reiterat que la seva prioritat des que es van produir els rescats divendres passat ha estat "garantir el benestar" dels migrants i desembarcar-los en un port segur sense demora per poder "seguir oferint urgentment l'assistència humanitària necessària pels quals segueixen en problemes en el Mediterrani central".

Així mateix, un cop més, l'ONG ha reclamat la necessitat de "solucions sostenibles a llarg termini per abordar la crisi humanitària en el Mediterrani Central". "Aquesta és la responsabilitat de la UE en el seu conjunt i estem desitjant veure més exemples concrets de lideratge europeu i solidaritat en aquesta qüestió en el futur", ha assenyalat MSF, que ha expressat la seva preocupació per la situació en aquesta ruta marítima i "pel futur de l'acció humanitària en el mar".

Segons ha informat el Govern maltès, una vegada es realitzi un examen mèdic als migrants, "seran escortats al Centre de Recepció Inicial de Marsa, on s'iniciarà el procés de distribució entre França, Alemanya, Luxemburg, Portugal i Espanya", ha precisat l'Executiu de Joseph Muscat.

Espanya acollirà 60 dels migrants rescatats, segons van informar aquest dimarts fonts del Palau de la Moncloa. En total, els sis països que han arribat a l'acord es repartiran a més de 240 migrants, inclosos els de l''Aquarius' i un centenar més rescatats per les autoritats malteses.