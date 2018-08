Rescat al límit d'una de les víctimes de l'esfondrament del viaducte de Gènova

Els Bombers italians han fet públic les dramàtiques imatges d'un dels rescats que han fet a l'esfondrament d'un viaducte a Gènova. Els funcionaris s'encarreguen de salvar a una de les nombroses víctimes que havia quedat atrapada al seu vehicle que literalment estava penjant sobre el buit.



Tot i que a les imatges s'ha difuminat la imatge de la víctima per preservar la seva identitat sí que es pot entendre com l'asseguren per poder-la deixar en un lloc segur i poder procedir a les tasques necessàries.