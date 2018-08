El CGPJ empara Llarena per "l'atac planificat a la seva independència"

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat donat empara al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena davant la demana civil interposada a Bèlgica per Puigdemont i els exconsellers a l'estranger. En l'acord, asseguren que la demanda és un "atac planificat" a la independència de Llarena per part dels "fugits de la justícia" i considera que l'únic fi és el de "condicionar i influir en les futures resolucions judicials". "Han intentat, sense cap dissimulació, sotmetre actuacions sobiranes de l'Estat a la jurisdicció d'un estat estranger", escriu el CGPJ. A més, la comissió permanent demana als Ministeris de Justícia i Exteriors que adopti "totes les mesures necessàries" per "assegurar la integritat i immunitat" de la justícia espanyola. El passat 30 de juliol, el jutge instructor de la causa contra el procés va dirigir-se a l'òrgan de govern dels jutges per demanar-los un pronunciament en el seu favor. Llarena està citat el 4 de setembre per un tribunal belga.

El passat 30 de juliol, el jutge Pablo Llarena va adreçar-se al Poder Judicial per defensar-se de la demanda civil que Carles Puigdemont i els exconsellers a Bèlgica i Escòcia van presentar contra ell. La demanda dels polítics catalans esgrimeix que la instrucció de Llarena vulnera el dret dels polítics catalans a un judici just.

El magistrat del Suprem entén que es tracta d'un "atac planificat, groller i fraudulent" i, per això, demana a la comissió permanent del CGPJ que intercedeixi i li ofereixi empara. La comissió permanent dels jutges s'ha reunit aquesta tarda per abordar aquesta petició i ha tancat files amb el seu company.



Els arguments de l'acord

L'acord s'ha aprovat amb els vots del president del Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes, i la resta de vocals a excepció de Concepción Sáez que ha votat en contra. Precisament, el CGPJ ha aprovat aquest dijous la seva renúncia com a vocal del CGPJ després d'integrar-se al govern de Pedro Sánchez com a gerent de la Mutualidad General Judicial).

Els jutges asseguren que la demanda de Puigdemont i la resta d'exconsellers és un "atac planificat a la independència de Llarena" per part dels "processats fugits". Asseguren que amb una "simple lectura" de la demanda es pot concloure que Puigdemont i els exconsellers han "tramat una actuació dirigida a defraudar les garanties d'independència del magistrat intentant, sense dissimular, sotmetre les actuacions sobiranes de l'Estat a la jurisdicció d'un estat estranger".

L'òrgan de govern dels jutges considera que qüestionar l'actuació de Llarena és "fer-ho també amb l'essència mateixa de l'estat de dret, atacant la independència judicial com a pilar fonamental d'un estat democràtic". Asseguren també que han intentat "desacreditar" la instrucció portada a terme per Llarena i fer-ho també davant "l'opinió pública internacional".



Demana al govern espanyol que actuï

L'acord de la comissió permanent també insta els demandants a "cessar o abstenir-se en el futur de qualsevol acte que pertorbi l'exercici independent de la funció jurisdiccional". En aquest sentit, el Poder Judicial es compromet a emprendre totes les "mesures necessàries" per assegurar que es mantingui la seva independència i seguretat. Tanmateix, es tracta d'una declaració ja que no es concreta cap mesura concreta.

Els jutges també fan un pas més i demanen al Ministeri de l'Exterior i al de Justícia que actuï i defensi Llarena davant de la justícia belga. Acorda remetre-li l'acord per tal que "adoptin les mesures necessàries per assegurar la integritat i immunitat de la justícia espanyola davant els tribunals del regne de Bèlgica".



Demanda retornada a Bèlgica

El jutge del Suprem està citat davant del jutge a Brussel·les el 4 de setembre. Tot i això, el poder judicial ha evitat de moment que se li hagi notificat i que, oficialment, estigui citat. En primer lloc, el passat 20 de juny, el jutge degà de Madrid, Antonio Viejo, va decidir no cursar la demanda "per improcedent". A més, va posar la demanda en coneixement del president del Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes. Es dona el cas que Viejo és actualment secretari d'Estat de Justícia amb el govern de Pedro Sánchez.

Posteriorment, el 10 de juliol el mateix president del Suprem i del CGPJ va adreçar una carta als ministres de Justícia, Dolores Delgado, i d'Exteriors, Josep Borrell, per demanar-los que intercedissin per "assegurar la integritat de l'acció de l'Estat i del magistrat afecta davant la justícia i les institucions belgues". Segons Lemes, la demanda de Puigdemont i els exconsellers "posava en qüestió les institucions de l'Estat i la pròpia correcció de l'Estat".

En la seva petició d'empara, el jutge Llarena reconeix que és coneixedor d'aquestes "actuacions" i també de les que ha realitzat el ministre d'Exteriors davant el govern belga. Llarena reconeix, però, que "ignora" si aquestes gestions han comportat una "decisió concreta de l'actuació processal per part del govern belga".