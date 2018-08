El Govern retirarà la concessió a l'empresa responsable del pont

El primer ministre d'Itàlia, Giuseppe Conte, va anunciar que el seu Govern iniciarà el procediment administratiu per retirar la concessió a Autostrade per l'Italia, responsable de l'autopista A-10 i del Morandi, que es va ensorrar a Gènova. L'Executiu va celebrar un Consell de Ministres extraordinari a Gènova per analitzar una «tragèdia» en la qual, segons el darrer balanç, van perdre la vida almenys 39 persones. Tal com ja havien avançat diversos ministres, Conte va confirmar que posarà fi a la concessió a Autostrade.

«No podem esperar al que digui la Justícia», va afirmar el primer ministre, que va apel·lar a la necessitat de «viatjar de forma segura» i a les obligacions d'Autostrade amb el manteniment de l'autopista A-10 en tots els seus trams. La firma havia respost anteriorment a les crítiques assegurant que es van realitzar revisions trimestrals de la infraestructura i no es van detectar problemes que fessin indicar que es podia produir la tragèdia de dimarts, quan gran part del viaducte -construït als anys seixanta- es va ensorrar.

D'altra banda, Conte també va anunciar la declaració de l'estat d'emergència a la zona de Gènova durant un termini de 12 mesos, tal com havien sol·licitat les autoritats locals. Així mateix, es desbloquejarà un paquet inicial de 5 milions d'euros per respondre a les primeres necessitats. «Primer de tot els directius d'Autostrade per l'Italia han de dimitir», va assegurar el ministre de Transports italià, Danilo Toninelli, en un missatge a Facebook, després d'expressar la seva «ràbia perquè en un país civilitzat no es pot morir per un pont que s'ensorri».

El viceprimer ministre i líder de la Lliga, Matteo Salvini, va defensar que «la revocació de les concessions és el mínim que es pot esperar» després d'allò ocorregut i que s'identifiquin els responsables. «Algú no va fer el que havia de fer», va destacar, denunciant que es tracta d'una de les autopistes més cares d'Itàlia i posant en dubte que no hi hagués indicis que alguna cosa així podria succeir. Va afegir que el «Govern té l'obligació de radiografiar i controlar totes les obres públiques al país», incloses les de gestió privada, i invertir a fer-les segures.

Per la seva banda, el també viceprimer ministre i líder del M5S, Luigi di Maio, va defensar que l'ensorrament «es podria haver evitat», ja que «no es va realitzar el manteniment». «Els responsables tenen nom i cognom i són Autostrade per l'Italia», va destacar Di Maio.



La normativa

En tot cas, els Estats membres de la UE han de fer-se responsables del manteniment i bon estat de les carreteres i infraesructures tot i que comptin per al seu desenvolupamnent amb fons comunitaris, segons la normativa europea. Cal tenir en compte que el pont de Gènova va ser finançat sense recórrer a fons comunitaris.

Les tasques de recerca de possibles supervivents entre les runes es van suspendre durant unes hores per por que un dels pilars que encara es troba en peu pogués ensorrar-se. Els bombers es van adonar que un dels pilars del viaducte, que es recolza entre diversos edificis d'habitatges, semblava estar inclinant-se i es temia que pogués caure, com va passar amb una secció de més de cent metres de l'estructura.

Entre les persones mortes per l'ensorrament del viaducte hi ha ciutadans de França, Albània, Colòmbia i Xile.