Juana Rivas es reuneix amb els seus fills a Itàlia per passar amb ells 15 dies

Juana Rivas es va reunir amb els seus fills a la ciutat italiana de Cagliari (Sardenya) i romandrà amb ells durant quinze dies, en els quals tenen previst anar a un campament i visitar un llac, entre altres activitats vacacionals.Juana va explicar que havia pogut veure els seus fills cap al migdia, quan la seva exparella, l'italià Francesco Arcuri, els va lliurar.

Els nens viuen habitualment amb el pare, que té la custòdia provisional des de l'agost del passat any, a la petita illa de Carloforte, però des d'ahir i durant 15 dies consecutius passaran un període de vacances amb la seva mare. Juana, que no va voler donar detalls sobre el lloc en el qual es troben, va explicar que tenia molta il·lusió de veure els seus fills, d'11 i 3 anys. «Quan ens hem vist m'han dit 'guapa, guapa', m'han acariciat la cara , ha estat molt emocionant, teníem molta il·lusió», va relatar la dona, la veïna de Maracena (Granada) a la qual un jutge ha condemnat a cinc anys de presó per dos delictes de substracció de menors.

També va explicar que només els va explicar als menors que es podrien veure a Itàlia quan el Tribunal de Càriti, encarregat de decidir sobre la custòdia dels dos nens, va ratificar aquesta trobada el passat 6 d'agost. Rivas ha estat condemnada pel Jutjat Penal 1 de Granada a cinc anys de la presó i un sis d'inhabilitació per a la pàtria potestad dels seus dos fills per romandre en parador desconegut el passat estiu juntament amb ells per no lliurar-los al pare, condemnat per violència de gènere.