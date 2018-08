L'autor de l'atemptat al Parlament britànic és un jove d'origen sudanès

L'home detingut dimarts després de fer xocar el seu vehicle contra les tanques d'accés al Parlament britànic ha estat identificat com Salih Khater, un jove britànic d'origen sudanès i que pel que sembla no era controlat pels serveis d'intel·ligència. El jove, de 29 anys, està sent interrogat al sud de la capital però de moment ha rebutjat col·laborar i la policia ha escorcollat tres direccions a Birmingham, on residia, i Nottingham en el marc de la investigació dels fets. «Se segueix tractant com a terrorisme però el motiu encara es desconeix», va reconèixer una font de seguretat europea.

Khater, del qui per ara no hi ha més detalls i la identitat del qual encara no ha estat confirmada per la policia, sí que era conegut per la Policia local però no era al radar de l'MI5 o la Policia antiterrorista, segons la BBC.

L'incident es va produir cap a dos quarts de vuit del matí quan un Ford Fiesta es va encastar contra el recinte tancat de Westminster. El conductor va ser detingut immediatament i traslladat a una comissaria del sud de Londres, on se l'interroga. El succés es va saldar amb tres ferits, cap de gravetat.

Pel que sembla, l'arrestat va passar 90 minuts conduint al voltant del barri de Westminster abans d'atropellar diversos ciclistes i vianants i encastar el seu cotxe contra les barreres d'acer i formigó al voltant del Parlament. Segons les forces de l'ordre, no hi ha cap altre sospitós en relació amb l'atac i no es va trobar armament al vehicle.