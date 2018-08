L'etarra Etxeberria Simarro surt de la presó després de 12 anys engarjolada

L'etarra Leire Etxeberria Simarro va sortir de la presó d'Algesires, on es trobava interna, després d'haver complert dotze anys i mig de condemna, va informar l'associació de familiars de presos Etxerat. L'etarra va ser detinguda el 13 de febrer de 2006 en un habitatge de Montluçon (França), que havia estat vigilat per les forces antiterroristes durant cinc mesos i on es va trobar abundant material informàtic per a la falsificació de documentació. L'etarra va fugir a França després de ser condemnada per l'explosió d'un autobús a Basauri, que va causar greus lesions a el seu conductor, i el país gal la va lliurar Espanya el 2011. Segons van assenyalar fonts d'Institucions Penitenciàries, ahir finalitzava la seva condemna. A través de les xarxes socials, Etxerat va donar a conèixer que durant la nit es faria un recepció a Etxeberria en la localitat bizcaïna de Basauri, on va néixer.