Un soci del govern d'Itàlia va descartar que el pont s'ensorrés

«L'esfondrament del pont de Morandi és un conte de fades». Aquesta és una declaració del 8 d'abril del 2014 d'un membre del Moviment 5 Estrelles (soci de la Lliga al govern italià) en referència al viaducte que, quatre anys després, s'ensorrava deixant 39 víctimes i desenes de ferits. «Durarà 100 anys», establia un document d'un Comitè contrari a La Gronda de Ponente, una nova autopista capaç de resoldre el problema del tràfic a l'oest de Gènova. «Ens agradaria que els genovesos no confiessin en aquest elixir anomenat Gronda, venut com la solució a tots els problemes de la nostra ciutat», afegia el Comitè.

El Moviment 5 Estrelles porta anys lluitant en campanya contra les grans inversions en infraestructures. El seu fundador, Beppe Grillo, en un míting de 2014, assenyalava: «Tenim barris que s'inunden i volen que es vessi un munt de ciment sobre Gènova... S'han d'aturar les obres amb l'exèrcit italià».

«Haurem de tirar el pont avall amb el que aquesta obra comporta pel tràfic, pels ciutadans i per les empreses», va declarar el viceministre d'Infraestructures, Edoardo Rixi. Ciutadans de Gènova, que també s'han pronunciat sobre el succés, va confessar que tots coneixien el mal estat de Morandi. «Estic molt trist, és la meva ciutat», va dir Alberto Parodi, genovès establert a Canàries. «Els genovesos l'anomenen El pont de Brooklyn, va explicar, «però va portar polèmica des del moment que el van construir». «Van fer treballs per millorar-lo, però quan passaves per sota ja veies que estava corbat», va retreure, afegint que «la gent deia que tard o d'hora passaria alguna cosa, però els polítics sempre deien que estava bé».



Un viaducte en mal estat

Altres fonts també revelen que l'estat de salut del viaducte era precari des de feia aproximadament dos anys. Una pregunta presentada pel ponent de Scelta Civica, Maurizio Rossi, al Senat i dedicada més en general a l'estat de les infrastructures i carreteres de Gènova, ja va alertar del perill. Era el 28 d'abril de 2016 i dirigida a Rossi Graziano Delrio, deia: «El viaducte Polcevera, anomenat Morandi, ha sigut objecte recentment d'un ansurt inquietant en els pilars, que necessita un manteniment extraordinari».