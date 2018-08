El Suprem dels EUA acusa 300 sacerdots d'abusar de 1.000 menors

El Tribunal Suprem de l'estat nord-americà de Pennsilvània va divulgar un informe en què acusa més de 300 «sacerdots depredadors» d'abusar sexualment de més de 1.000 víctimes menors d'edat. L'informe ha investigat casos d'abús sexual que es remunten fins al 1947 a sis diòcesis: Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh i Scraton.

«Els sacerdots van violar nens i nenes i els homes de Déu que eren els seus responsables no només no van fer res, sinó que ho van ocultar durant dècades», estableix l'informe, segons la cadena nord-americana CNN. «Monsenyors, bisbes auxiliars, bisbes, arquebisbes i cardenals han estat protegits en la seva majoria», afegeix. El tribunal va informar que «gairebé tots els casos d'abusos que hem trobat són massa vells per ser enjudiciats».

No obstant això, s'han presentat càrrecs contra dos sacerdots, un de la diòcesi d'Erie i un altre de Greensburg, que han estat acusats d'abusar de menors.

El fiscal general de Pennsilvània, Josh Shapiro, va assegurar que es tracta de l'«informe més ampli i exhaustiu sobre l'abús sexual infantil dins de l'Església Catòlica mai produït als Estats Units».



Mantenir els canvis

Per part seva, els bisbes catòlics de l'Estat de Pennsilvània es van comprometre a mantenir els canvis perquè els abusos sexuals a nens no es tornin a produir.

«És dolorós per a qui sigui que ho llegeixi, en particular per als supervivents als abusos sexuals i per a les seves famílies», va assenyalar la Diòcesi de Filadèlfia en una declaració. El bisbe de Pittsburgh va afirmar que de cap manera es vol «disminuir el dolor sorgit», mentre que la diòcesi de Scranton va destacar que cal combatre aquest crim «per garantir que cap nen sigui víctima d'abusos i que cap culpable sigui protegit».