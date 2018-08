Algunes víctimes, trobades dins dels cotxes que van quedar esclafats

El temps serà l'únic que dicti el futur dels esdeveniments i com avançarà una de les pitjors tragèdies dels últims anys a les carreteres d'Itàlia. El primordial ara és honorar les 39 persones mortes, atendre les desenes de ferits i totes les seves famílies. Les autoritats italianes havien identificat ahir sota les runes un total de 16 dones, 11 homes i tres menors, en haver estat confirmada una nena de 10 anys. El pont Morandi es va ensorrar en 100 metres de caiguda lliure emportant-se uns 30 cotxes i tres camions pesants i d'important grandària. A algunes víctimes les van trobar dins dels vehicles aixafats per les roques d'un viaducte. El dia d'ahir va ser una jornada molt dura per a totes aquelles famílies que esperaven notícies acompanyats per grans equips de psicòlegs, buscant les paraules que aturaven o prorrogaven l'esperança.



una familia sencera



Anaven de vacances a Sardenya

La família Campomoron eren dels afores de Gènova. Mare, pare i fill de vuit anys. Ersilia Piccinino (41), el seu espòs Roberto Robbiano (45) i Samuele, el seu fill, van caure de més de 40 metres d'alçada i van morir junts a l'acte. Marxaven de vacances a Sardenya i anaven a agafar el ferri. Enmig de l'equipatge, els policies van trobar el parasol per a la platja, la galleda i la pala per a la sorra. També un telèfon mòbil que sonava salvatgement: «Mama», apareixia a la pantalla. A l'altre costat de la línia hi havia una àvia desesperada intentant parlar amb la seva filla. Cap agent va tenir el valor de respondre. Roberto havia publicat una foto de l'illa al seu perfil de Facebook. La terrible confirmació per a les famílies va arribar quan la Policia va demanar-los els documents per identificar els tres membres de la família.



una parella promesa



S'havien de casar l'any que ve

La Marta Danisi, de 29 anys, i l'Alberto Fanfani, de 32, van morir quan viatjaven en el seu vehicle. Marta treballava a l'hospital Santi Antonio i Biagio a Alessandria. L'alcalde de Sant'Agata di Militello, d'on era la jove, Bruno Mancuso, va ser qui va confirmar la seva mort: «Estic commocionat i entristit per la tragèdia que ha colpejat una de les nostres ciutadanes». La mateixa mala sort va tenir el nuvi, que estava en el cotxe amb ella. Ell era anestesista a l'hospital de Cisanello a Pisa. S'havien de casar l'any que ve. Una altra parella de nuvis també va ser víctima de la tragèdia. «Una part del nostre cor ha quedat sota els enderrocs del pont de Gènova», van escriure a Facebook els pares de Stella Boccia, de 24 anys. Stella, de Monte Santa Savino, a la província de Arezzo, va morir al costat del seu xicot Carlos Jesús Trujillo, d'origen dominicà. Els dos tornaven de les seves vacances.



nou contracte



Dos amics que havien aconseguit feina en una empresa

Sota els enderrocs hi havia dos amics que es van veure atrapats per la caiguda del pont: Mirko Vicini , de 31 anys, i Bruno Casagrande, de 35. Els dos genovesos havien estat a l'atur i, després de mesos de desocupació, tenien un contracte temporal a l'empresa Amiu i estaven feliços, somiant amb un futur millor. Segons informa el Corriere della Sera, el cos de Bruno va ser un dels primers trobats pels serveis d'emergències, mentre que Mirko és un dels desapareguts.



un cuiner i un esportista



El xef era de Xile i el jugador militava en un equip amateur

El xef Juan Carlos Pastenes, de 64 anys, està entre les víctimes de la tragèdia de Gènova. Havia viscut a Itàlia durant més de tres dècades però va néixer a Xile. La seva dona, Nora Rivera, també va morir. Les víctimes d'origen xilè van ascendir a tres després d'haver estat Juan Figueroa, de 60 anys, i més de 40 anys vivint a Itàlia. Tampoc l'esport s'escapa del sinistre. Andrea Cerulli, jugador amateur del Genoa Club Portuali Voltri, es dirigia al seu lloc de treball quan la desgràcia el va visitar. «El Genoa Club Portuali Voltri s'uneix al voltant de la família d'Andrea, el nostre associat, el nostre amic, el nostre col·lega, víctima de la tragèdia del Pont Morandi. Adeu Andre...», és el missatge de comiat que el club li va dedicar al seu perfil de Facebook.



primer desaparegut



Anava a treballar i estava a punt de començar les vacances

Luigi Matti Altadonna, de 35 anys, va ser identificat com el primer desaparegut després de l'esfondrament del pont. Poc després s'informava de la pitjor de les notícies: el cos d'aquest home havia estat trobat sota els enderrocs del viaducte ensorrat. Va ser l'alcalde de la localitat de Borghetto Sant Spirito, la ciutat de la qual Luigi era originari (encara que feia temps que residia a Gènova). Anava a treballar, abans de les vacances d'agost.



tràgica decisió



Quatre nois que es dirigien cap a Barcelona i uns amics que estàven a Itàlia de vacances

Havien decidit anar-hi amb avió, però a l'últim moment van canviar d'opinió i van agafar el cotxe rumb a Espanya. Matteo Bentornati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito i Antonio Stanzione volien passar junts uns dies entre Niça i Barcelona. L'automòbil que els havia de portar a les seves esperades vacances va caure al buit, sense que es pogués fer res per ells. També s'ha confirmat la defunció de Nathan Gusman, de 20 anys; Melissa Artus, de 22, i Nemati Alizè Plaze, de 20, tres francesos que estaven passant uns dies a Itàlia i que van ser identificats gràcies a un parell de joies. També hi ha dos homes d'origen albanès entre les víctimes.



altres víctimes



A Facebook es feia dir L'Ely, però el seu nom complet era Elisa Bozzo. Tenia 34 anys i viatjava en el seu Opel negre quan el pont es va col·lapsar. Van ser els seus amics els que van llançar una desesperada crida a través de les xarxes socials per localitzar-la després d'haver perdut el seu rastre. També un excampió italià de moto trial, Giorgio Donnagio, i un camioner, Gennaro Sarnataro, de 43 anys, que tornava a casa amb els seus dos fills després de conduir el seu vehicle des de França. I una segona família piamontesa, amb la dona encara «desapareguda».