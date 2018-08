Acord per reunificar les famílies immigrants separades als EUA

El Departament de Justícia dels Estats Units i la Unió Americana de Llibertats Civils (ACLU) han arribat a un acord als tribunals que corregeix el pla elaborat pel Govern de Donald Trump per reunificar les famílies de migrants que van ser separades a la seva arribada a la frontera amb Mèxic. Justícia i l'ACLU han dissentit sobre la necessitat que els familiars que hagin estat deportats tornin als Estats Units. Per al Departament, és possible garantir «un procés eficient» de reunificació familiar sense la tornada al país d'aquests parents, mentre que l'associació civil creu que les famílies quedaran incompletes. L'ACLU ha considerat que aquest desencontre no ha d'impedir «els esforços de reunificació» familiar, fet pel qual ha accedit a donar el seu vistiplau al pla revisat.

Aquest pla s'emmarca en la segona fase dels esforços governamentals per reunir amb els seus pares els 2.551 nens migrants que van ser separats a la frontera, una pràctica a la qual Trump va haver de renunciar per mandat judicial. Les reunificacions familiars van començar el passat mes de juny i encara hi ha 559 nens migrants que esperen trobar-se de nou amb els seus pares.

En un altre ordre de coses, el president nord-americà va acusar la premsa que publica notícies falses de ser «el partit de l'oposició» en resposta a la publicació ahir de més de 300 editorials a diaris de tot el país en defensa de la llibertat de premsa. «Els mitjans de les fake news són el partit de l'oposició», va escriure Trump a Twitter. «És molt dolent per al nostre gran país... però estem guanyant», va afegir.

«No hi ha res que m'agradaria més per al nostre país que una veritable llibertat de premsa», va afirmar. El president dels EUA va defensar que «la premsa és lliure d'escriure i dir el que vol, però bona part del que diu són notícies falses, promou una agenda política o simplement intenta perjudicar persones».