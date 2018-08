Brussel·les recorda a Itàlia que li ha assignat 2.500 milions d'euros per a infraestructures

La Comissió Europea va recordar que Itàlia té assignats 2.500 milions d'euros de fons comunitaris per a la inversió en infraestructures durant el període 2014-2020, després de les declaracions del ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, en què va culpar la política de despesa europea de la caiguda del pont de l'autopista a Gènova, un succés en el qual van morir 38 persones. «Creiem que ha arribat el moment d'aclarir algunes coses. En el període 2014-2020 Itàlia va rebre al voltant de 2.500 milions dels fons estructurals europeus per a la inversió en xarxes d'infraestructures com carreteres i vies de ferrocarril», va afirmar el portaveu de la institució comunitària, Christian Spahr, qui a més va recordar que la Comissió ha animat Itàlia durant aquests anys a invertir en infraestructures.

El portaveu europeu també va puntualitzar que «a l'abril de 2018 la Comissió va aprovar d'acord amb la normativa comunitària per a les ajudes d'Estat un pla d'inversions per a les autopistes d'Itàlia» que permetrà que s'inverteixin uns 8.500 milions en diferents carreteres, «incloent la regió de Gènova». «Perquè consti, en base a les normatives fiscals acordades els Estats membres són lliures de determinar les seves prioritats polítiques específiques, per exemple el desenvolupament i manteniment d'infraestructures», va assenyalar Spahr.

Finalment, Brussel·les va insistir que Itàlia és «un dels majors beneficiaris de la flexibilitat del pacte d'estabilitat i creixement», un acord dels països de la UE en relació amb la seva política fiscal i de dèficit, de manera que aquesta situació «ha permès Itàlia invertir i gastar molt més en els anys recents».

Salvini va afirmar després de la tragèdia que «si les limitacions externes (en referència als límits de despesa de la UE) ens impedeixen gastar per tenir carreteres segures i escoles, realment cal qüestionar-se si té sentit seguir aquestes regles. No hi pot haver un intercanvi entre les regles fiscals i la seguretat dels italians».

La policia italiana va rebaixar a 38 la xifra de persones mortes per l'ensorrament del viaducte, després que dimecres les autoritats elevessin aquesta xifra a 39. Els serveis d'emergència treballen entre les runes buscant més víctimes, fet pel qual no es descarta que el balanç pugui variar en les properes hores. Almenys 16 persones van resultar ferides, de les quals nou es troben en estat greu. A més, el fiscal de Gènova ha reconegut que «encara podria haver-hi deu o vint persones desaparegudes».

Per altra banda, la concessionària d'autopistes italiana Atlantia es va ensorrar un 22,26% al tancament a la Borsa de Milà, després que el Govern italià advertís dimecres que podria retirar a la seva filial, Autostrade per l'Italia, la concessió a Gènova. Atlantia, que ha comprat al costat de la constructora ACS la concessionària espanyola Abertis, va viure una jornada de fortes pèrdues i a l'inici de la jornada no aconseguia marcar un preu. Poc després va arribar a enfonsar-se fins a un 25% i va continuar la sessió amb severs retrocessos, fins a tancar amb una correcció superior al 22% i un preu de 18,30 euros per acció.



Crítiques del Govern

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, va anunciar dimecres que el Consell de Ministres havia decidit iniciar un procés per retirar la concessió a Autostrade per considerar que no hi havia invertit prou en el manteniment del pont que dimarts va caure a Gènova. Les acusacions van continuar i el vicepresident i ministre de Desenvolupament Econòmic, Luigi Di Maio, va assenyalar que «no és possible que a Itàlia es mori pagant un peatge».

Paral·lelament, les grans constructores que gestionen infraestructures van tancar la sessió borsària a Espanya amb descensos. ACS va perdre un 1,97%, fins a 34,75 euros per acció, la major baixada de l'Ibex 35, Ferrovial un 1,20% i Acciona un 0,84%.