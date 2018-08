El cubà arrestat a Madrid per un assassinat als EUA accepta la seva extradició

Manuel Marín, el fugitiu cubà detingut dimarts a Madrid i reclamat pels EUA, on se l'acusa de l'assassinat de l'amant de la seva dona, va ser posat a disposició del Jutjat Central d'Instrucció número 3 de l'Audiència Nacional, on es va mostrar disposat a ser extradit als EUA, el que agilitzarà els tràmits per a la seva entrega a la justícia nord-americana. L'extradició l'haurà d'aprovar el Consell de Ministres.

A Marín se'l considerava un home amb la suficient sang freda com per presumptament encarregar que a l'amant de la seva dona li cremessin els genitals i que fos colpejat i torturat fins a la mort, però va acabar delatant-lo el seu nerviosisme. L'home, de 64 anys, un important empresari cubà amb passaport dels EUA, on es va establir als 80, portava set anys fugint amb èxit de la justícia nord-americana fins que dimarts passat va ser detingut a Madrid. Clau en la captura va ser la perspicàcia dels agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) que aquell dia custodiaven les instal·lacions de l'ambaixada dels EUA, als quals va cridar l'atenció el sospitós comportament, com alterat, d'un individu que es dirigia cap a l'edifici diplomàtic.

«En notar el seu nerviosisme, li van demanar la documentació i van comprovar que hi ha una ordre de detenció contra ell emesa pels EUA», van informar des de la Prefectura Superior de Policia de Madrid. «Es va contactar amb el Grup de Fugitius de la Comissaria General de Policia Judicial i es va avisar l'FBI», va afegir.