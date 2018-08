Una dona mata els seus 3 fills després de fer-los gravar missatges de comiat a Bolívia

Una jove mare va matar els seus fills un a un a Bolivia escanyant-los amb una tela sintètica, els va fer gravar missatges de comiat i després va beure verí, trobant-se actualment en cures intensives, va informar la policia, en un fet que ha consternat els bolivians. La dona, de 25 anys, presumptament va escanyar la nit de dimarts els seus tres fills d'un, quatre i set anys, aparentment atabalada per picabaralles familiars, va explicar Óscar Vera, fiscal de Cochabamba (centre), ciutat on va ocórrer l'homicidi. Aparentement, l'espòs de la matricida va sortir a beure el cap de setmana, «fet que va molestar la seva parella, raó per la qual va decidir matar els seus fills i després va intentar suïcidar-se», va explicar el coronel Jhonny Corrales, cap regional de la Policia. Vera va afegir que «tenim coneixement que hi ha un vídeo on els nens s'acomiaden del seu pare, això està sent investigat». L'informe del metge forense assenyala que tots tres «van morir per asfíxia mecànica per estrangulament».

La mare dels petits, que va deixar un escrit on es queixa d'abusos i maltractaments per part del seu marit, encara no ha declarat davant la policia perquè es troba en cures intensives. El pare va ser arrestat preventivament per ser investigat.