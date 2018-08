El futur dels habitatges propers al viaducte és incert

L'ensorrament del viaducte Morandi, una artèria vital per a la ciutat de Gènova, ha deixat molts interrogants. El futur dels edificis d'habitatges veïns al pont és un d'ells. De moment, més de 300 famílies, en total 632 persones, han estat evacuades per seguretat davant el temor de nous despreniments, ja que un dels pilars del pont que segueixen en peu podria ensorrar-se i segons els tècnics s'ha enfonsat almenys 10 centímetres.

«Pel que sembla el pont s'està movent», explicava Caterina Patrocini, arquitecta i assessora de l'Ajuntament, mentre coordinava l'operatiu perquè les persones que han passat dues nits a cases de familiars i albergs improvisats puguin entrar a casa seva a recollir pertinences. L'alcalde de Gènova, Marco Bucci, va alertar el dia després de la catàstrofe que «les cases no es poden salvar perquè estan sota d'un pont que té moltes possibilitats de ser enderrocat. La prioritat número u és ocupar-se dels evacuats». La primera nit es va desallotjar 400 persones; la segona 232 més. Cada dia, el cordó de seguretat, l'anomenada zona vermella, s'amplia. El vicepresident i ministre d'Interior, Matteo Salvini, que va viatjar al lloc a última hora de dimecres, va corroborar aquesta línia. «Les cases seran demolides i el compromís és reubicar tots els afectats abans de finals d'any», va dir als periodistes. De moment no se sap quins edificis podran salvar-se i quins no. El destí dels immobles és incert i els tècnics treballen en l'avaluació. Els evacuats van poder entrar ahir al matí a casa seva per primera vegada per recollir algunes pertinences. Un equip de bombers organitzava les entrades i les sortides mentre un helicòpter de protecció civil sobrevolava constantment la zona. La fila d'afectats que esperava per accedir als habitatges era interminable.

Dimarts, la majoria va sortir de casa a corre-cuita després de l'avís de la policia, només amb el que portaven a sobre. Molts van haver de deixar fins i tot a les seves mascotes, no les havien vist en dos dies i estaven preocupats. Les instruccions per a l'accés eren precises: havien d'entrar acompanyats de dos bombers, amb casc, i només podien romandre dins un màxim de 15 minuts, menys encara si les cases confronten amb alguna part del pont. En aquest últim cas, només se'ls va permetre entrar el temps imprescindible per recollir medicines o documents.

L'espera va ser llarga. Molts es queixaven de la calor i de la desinformació. Protecció Civil va instal·lar uns lavabos portàtils i va repartir aigua i menjar entre els desallotjats.