Investiguen la mort violenta d'un regidor d'IU d'un poble d'Astúries

El cos sense vida de Javier Ardines González, regidor per Izquierda Unida (IU) a l'Ajuntament de Llanes (Astúries) va ser trobat ahir al matí als voltants de casa seva, a la localitat de la Pesa de Pría. Fonts de la investigació criminal van confirmar que es tracta d'una mort violenta, ja que el cos presentava lesions al cap que són incompatibles amb una caiguda.

Ardines, patró de vaixell, s'havia llevat d'hora per anar al mar, però no va arribar a allunyar-se gaire del seu habitatge. El seu cadàver va ser localitzat al costat del seu vehicle, a uns 300 metres de casa seva. El cos va ser trobat per un veí i no per la seva filla, com es creia al principi, cap a les vuit del matí, als voltants de Belmonte de Pría.

Javier Ardines, de 52 anys, era un dels principals suports de l'alcalde Enrique Riestra (Vecinos X Llanes). S'encarregava de les àrees de Medi Rural, Platges i Personal al consistori asturià. A més, era el regidor delegat de la vall de San Jorge, a l'extrem occidental del municipi.

Izquierda Unida d'Astúries va manifestar el seu «suport a la seva família i als seus amics. La mort del nostre company i regidor a Llanes ens ha deixat consternats i estem a l'espera de conèixer les causes i circumstàncies de la seva mort, que exigeixen la major de les cauteles i respecte a la seva memòria», va indicar la coalició.

Ardines, fill d'immigrants, havia nascut a Bèlgica, encara que als 9 anys la seva família va tornar a Astúries. Era un emprenedor enamorat del mar. De fet, tot i que va cursar estudis de tècnic agrícola i tècnic d'hivernacles a l'escola de capatassos de Villaviciosa, finalment l'any 2000 va decidir emprendre el seu camí professional al sector pesquer. Actualment compaginava el seu càrrec com a regidor a Llanes amb la seva activitat com a patró i armador de l'embarcació Bramadoria. Va començar a militar a IU el 1999 i a Llanes va ser elegit coordinador local en dues ocasions.