Amb l'infern davant dels seus ulls

A poc a poc, testimonis de la tragèdia del pont Morandi a Gènova es veuen amb cor de parlar i explicar el viscut el dimarts al migdia. Afortunadament, l'incident no va acabar amb les seves vides, però són, també, víctimes de l'esfondrament. L'horror davant dels seus ulls i la mort esquivant-los. Es tracta de les persones que viuen als edificis del costat del viaducte, dels veïns que caminaven per la zona i també, de la furgoneta verda aturada 10 metres abans de l'abisme: és la foto d'un instant que a hores d'ara, ja ha sorprès tot el món.

En aquell vehicle anava un conductor italià de 37 anys que va explicar que per a ell aquells minuts van ser «d'infern». «Plovia, plovia molt i no era possible anar més ràpid. Quan un altre cotxe em va avançar, vaig reduir la velocitat per mantenir la distància de seguretat perquè frenar amb aquella pluja era impossible. No vaig veure gran cosa», va dir el genovès, encara en estat de xoc.

«En un moment donat, tot va tremolar», va seguir explicant el conductor. «El cotxe que tenia davant va desaparèixer i semblava que se l'havien empassat els núvols. Vaig aixecar la vista i vaig veure com queia la torre del pont». El camioner va explicar que instintivament es va allunyar tot el que va poder: «Instintivament, en trobar-me el buit davant meu, vaig frenar en sec i vaig posar la marxa enrere, com per intentar escapar d'aquell infern». Molt a prop seu, també va voler explicar la seva experiència Afifi Idriss, un camioner marroquí de 39 anys que conduïa just darrere de la ja coneguda furgoneta verda. «Vaig veure com la furgoneta verda s'aturava i retrocedia i vaig parar, vaig tancar el camió i vaig escapar ràpidament», va assenyalar aquest testimoni. La nit d'abans d'ahir, el seu camió encara es mantenia a la vora del buit.

No tant de prop, però també impactant, és la historia d'una veïna d'un bloc de pisos del costat del pont. «Va anar així», explicava mentre es dirigia cap a la finestra. La Fortunata té 84 anys, està cansada, però no sap estar asseguda. S'aixeca continuament. Va cap a la finestra i fa gestos amb les seves mans per explicar millor l'esfondrament. Amb la mirada fixa i els ulls ben oberts, contínuament repeteix: «no es pot descriure amb paraules...».

Està a la cuina del seu petit apartament, a Via Borsieri, Gènova, al sisè pis, just al costat del Pont Morandi. Des de la seva finestra es veu un gegant de formigó i a crits assenyalava el punt exacte on es va trencar: «Ho vaig veure allà!», va dir indicant cap endavant.

La Fortunata va arribar a Gènova ben jove per a treballar. Després de bastants anys, ja ha format tota una família, entre fills, nets i besnets, que han nascut i crescut al voltant del pont de Morandi. Sota i davant del pont, es veuen magatzems i fàbriques que són sinònims de futur i prosperitat per ells. En companyia de les seves tres germanes, la protagonista d'aquesta història va veure el pont esfondrar-se. Plovia però, afortunadament havien fet les compres el dia anterior. Estaven assegudes a la petita taula de la cuina quan la Fortunata va començar a cridar: «el pont, el pont» i va anar ràpidament a agafar el telèfon per trucar al seu fill, que viu just sota del pont a la dreta.

«Al final del dia, vam decidir anar-nos-en a dormir totes juntes per sentir-nos més segures. Tremolàvem com fulles», explicaven les germanes que posteriorment van explicar que la germana gran, en girar-se cap a la finestra i veure la imatge de la tragèdia, va perdre el coneixement. La Fortunata ha viscut tota la seva vida al costat d'un pont que ja no hi és. «Quan vaig venir de Sicília, el 1969, ja hi era», deia. «Però el soroll mai em va molestar. Ni tan sols a la nit, quan hi havia trànsic. No obstant això, va assenyalar sobre els rumors sobre la falta de seguretat al viaducte que «jo he estat parlant d'això durant trenta anys!».