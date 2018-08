Veneçuela insta el Perú a localitzar dos autors del suposat atac contra Maduro

El Govern de Veneçuela va sol·licitar a la Policia del Perú que localitzi dos ciutadans veneçolans que presumptament haurien participat en el suposat atemptat perpetrat el passat 4 d'agost contra el president veneçolà, Nicolás Maduro, segons el Ministeri d'Afers Exteriors peruà. Les autoritats de Veneçuela han demanat a més localitzar sis oficials de l'Exèrcit Bolivarià que estan «pròfugs de la justícia» des de l'abril de 2017, segons va assenyalar el Ministeri a través d'un comunicat.

«L'Ambaixada del Perú a Caracas va rebre la petició de la Cancelleria de Veneçuela per localitzar dos ciutadans veneçolans sol·licitats per la justícia d'aquest país per la seva presumpta participació en el que aquest govern anomena atemptat contra el President de Veneçuela», va afirmar el Ministeri peruà. «Aquesta informació ha estat transmesa al Ministeri d'Interior per a l'eventual ubicació dels referits ciutadans veneçolans en el cas que haguessin ingressat al Perú», va asseverar.

El Govern veneçolà ha explicat que fins ara ha detingut 14 persones, entre ells dos militars d'alt rang, per la seva suposada participació en l'atac contra el president el 4 d'agost i en busca almenys 20 més. Dos drons carregats de material explosiu van esclatar el 4 d'agost a l'Avinguda Bolívar de Caracas, on Maduro estava pronunciant un discurs davant centenars de militars amb motiu del 81è aniversari de la creació de la Guàrdia Nacional Bolivariana.

Maduro, que va sortir il·lès, ha acusat el ja expresident colombià Juan Manuel Santos de ser el «cervell» d'un suposat complot de la «ultradreta» de Veneçuela i Colòmbia, així com dels seus agents als Estats Units, per acabar amb la seva vida.

Per altra banda, el Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) de Veneçuela a l'exili va condemnar el president veneçolà a 18 anys i 3 mesos de presó per delictes de corrupció. «Aquí hi ha un exemple que es pot condemnar els corruptes i rescatar el patrimoni que ha desaparegut de les arques del nostre país si hi ha països i organismes internacionals disposats a ajudar la nostra República», va assegurar el president de l'organisme, Miguel Ángel Martín.

Segons el TSJ, que ha emès la sentència des del Congrés de Colòmbia, Maduro haurà de rescabalar un total de 35.000 milions de dòlars a l'estat veneçolà pel cas de corrupció de la constructora Odebrecht. L'organisme a l'exili va assenyalar a més que els organismes internacionals han de col·laborar per a la repatriació del patrimoni perdut per part de Veneçuela.