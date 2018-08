La construcció del nou aeroport de Ciutat de Mèxic es decidirà en referèndum

El president electe de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, va anunciar que la decisió de continuar o no amb les obres de construcció del Nou Aeroport Internacional de Ciutat de Mèxic (NAIM) es prendrà en un referèndum que se celebrarà l'última setmana d'octubre. López Obrador, que prendrà possessió del càrrec l'1 de desembre, va comparèixer en roda de premsa amb el que serà el seu ministre de Comunicacions, Javier Jiménez Espriu, per donar a conèixer el contingut d'un informe elaborat per experts internacionals sobre les opcions que hi ha per a l'aeroport. El líder d'esquerres és partidari d'aturar les obres per a la construcció d'un aeròdrom nou i ampliar l'actual amb dues noves pistes que transcorrin per la base militar de Santa Lucía, situada als voltants de la capital mexicana, per descongestionar així el trànsit aeri.

López Obrador i Espriu van explicar que aquesta opció suposaria aturar les obres i desmuntar allò ja construït amb un cost d'uns 4.630 milions d'euros, el que tindria un fort impacte en els pressupostos generals de Mèxic per al 2019. L'altra alternativa, van indicar, és completar l'aeroport al Llac de Texcoco, tal com havia projectat el Govern sortint d'Enrique Peña Nieto.