Diversos tècnics van alertar l'any 2017 del deteriorament del pont de Gènova

Assessors contractats per la concessionària italiana Autostrade per l'Italia, filial d'Atlantia, van informar a l'empresa al novembre de 2017 del deteriorament que presentava el pont que dimarts es va ensorrar a Gènova, on van morir 38 persones. Els mitjans italians es van fer ressò d'un informe elaborat pels professors de l'Institut Universitari Politècnic de Milà Carmelo Gentile i Antonello Ruoccolo, contractats per Autostrade per a un assessorament periòdic sobre l'estat del pont. El document va ser lliurat a l'empresa italiana al novembre de 2017 i en ell s'advertia del deteriorament que patien alguns materials, com l'oxidació en els cables, i es recomanava una avaluació per part de la companyia per afrontar aquests problemes.

Per la seva banda, l'octubre de 2017 el director d'Autostrade a Gènova, Stefano Marigliani, havia assegurat a les autoritats de l'ajuntament de la ciutat i a les de la regió de Ligúria, a la qual pertany Gènova, que en aquell moment el viaducte no presentava «cap problema estructural». Això després que alguns veïns dels edificis residencials adjacents al pont haguessin traslladatat als ens locals certes preocupacions per l'estat de la infraestructura.

Marigliani va garantir llavors que Autostrade estava realitzant una sèrie de tasques de manteniment i tenia previstes dues intervencions estructurals per al 2018 que reforçarien la infraestructura. El pont no es va tancar al trànsit i la companyia va procedir llavors a desenvolupar les intervencions programades en el pont, per a les quals hi havia destinat un paquet de 20 milions d'euros. Després de la caiguda de dimarts passat, Autostrade ha reconegut que estava assegurant el paviment del viaducte.

En tot cas, el Govern de Giuseppe Conte apunta el dit contra la companyia Autostrade per l'Italia sense ni tan sols esperar un primer dictamen de la Justícia. El primer ministre d'Itàlia va anunciar que el Govern ha iniciat les gestions per retirar a Autostrade la concessió per explotar l'autopista que travessa el pont Morandi. «El Govern, a través de la Direcció del Ministeri d'Infraestructures, ha enviat formalment a Autostrade per l'Italia una carta de protesta que activa el procediment per revocar la concessió» perquè «tenia la obligació de fer el manteniment ordinari i extraordinari de l'autopista A10».

L'Executiu està disposat fins i tot a nacionalitzar la gestió de les autopistes italianes «si les concessionàries privades no les mantenen com cal», tal com van assegurar el viceprimer ministre, Luigi Di Maio.

La Fiscalia de Gènova ja ha obert el cas sobre la base d'un «homicidi involuntari múltiple», encara que de moment serà contra «desconeguts» perquè «encara no es coneixen les causes reals» del que ha passat. Són diverses les línies d'acusació que la Fiscalia podria seguir: homicidi involuntari múltiple, desastre involuntari per ensorrament, homicidi involuntari viari i atemptat involuntari a la seguretat dels transports.

Per part seva, Protecció Civil va assegurar que cinc persones romanen desaparegudes des que dimarts. La quantitat exacta de desapareguts ha estat difícil de determinar perquè fins ara les autoritats tampoc sabien amb precisió quants vehicles circulaven en el moment de l'ensorrament pel pont i per la carretera que circula sota el mateix.



Esperances dels Bombers

Encara que ja han passat diversos dies des de la tragèdia, els Bombers, que treballen dia i nit retirant runes, consideren que és possible trobar supervivents perquè els blocs de pedra i metall podrien haver-se col·locat formant petites bosses d'oxigen.