L'Església dels EUA anuncia un pla davant la darrera «catàstrofe moral»

El president de la Conferència Episcopal els Estats Units, el cardenal Daniel DiNardo, va anunciar en una carta adreçada als catòlics del país un pla integral per afrontar «la catàstrofe moral» que pateix l'Església nord-americana, després del pronunciament vaticà per l'escàndol de les violacions i abusos sexuals a més de 1.000 nens a la diòcesi de Pennsilvània. DiNardo, que s'havia mantingut en silenci fins al moviment de la Santa Seu, va donar a conèixer els tres objectius clau d'aquesta iniciativa: una investigació a l'arquebisbe de Washington, Theodore E. McCarrick, involucrat en un cas d'abús a un menor; l'obertura de nous canals per denunciar queixes contra bisbes; i la incorporació d'una via legal per a una resolució més efectiva de les denúncies

Paral·lelament, l'arquebisbe de Pennsilvània, Charles J. Chaput, es va comprometre a fer els esforços integrals necessaris perquè casos d'abús sexual i encobriment com els destapats a sis diòcesis de l'estat durant set dècades, «mai» es tornin a produir. Així ho va assegurar a la seva carta setmanal, en què assegura que l'informe del Gran Jurat en què es destapa l'escàndol és «brutalment gràfic i profundament inquietant». «Les úniques respostes acceptables són la pena i el suport a les víctimes, i els esforços integrals per garantir que aquestes coses mai tornin a passar», va afegir.

Per part seva, el Vaticà va expressar la seva «vergonya i tristesa» davant els casos d'abús sexual per part de més de 300 sacerdots catòlics a 1.000 menors en set dècades, mentre els bisbes nord-americans han demanat una investigació. El Vaticà es va comprometre a identificar tots els sacerdots i bisbes que van permetre que els abusos sexuals continuessin. El portaveu del Vaticà, Greg Burke, va assenyalar que els funcionaris de l'Església han de complir amb totes les lleis sobre les denúncies de sospites d'abús a les autoritats.