Salvini va assistir a un sopar hores després de la tragèdia del viaducte

El ministre d'Interior, Matteo Salvini, se'n va anar de festa la nit del 14 d'agost mentre els equips d'emergència intentaven recuperar els cossos de les víctimes després de l'ensorrament del pont Morandi. Les fotos, publicades per la Lliga Nord a Twitter i Facebook, el mostren assegut amb alguns membres i partidaris de la formació d'extrema dreta somrient mentre el país era sacsejat per la tragèdia. Durant el sopar es va degustar un pastís de crema amb el lema «l'equip guanya», llimones sicilianes i vi blanc, segons La Stampa. Al sopar van acudir 260 persones.

A les xarxes socials es va criticar durament el vicepresident del país per acudir a aquesta celebració en lloc de supervisar les operacions de rescat en primera persona. Des del Partit Demòcrata, Matteo Orfini va definir l'actitud del ministre d'Interior com «una bufetada al dolor del país». Salvini va respondre als atacs amb una dura rèplica: «Alguns xacals de l'esquerra m'ataquen perquè la nit del 14 d'agost vaig sopar amb 300 persones (alcaldes, presidents d'associacions de voluntariat, efectius de les forces de seguretat i ciutadans) a Sicília. El mateix dia, a Roma, havia estat al centre operatiu nacional dels Bombers per seguir les tasques de rescat a Gènova i després, com estava previst, vaig anar a Catània a visitar els treballadors d'una empresa segrestada per la màfia, i a Messina a agrair als efectius que van confiscar 20 tones de droga». Va deixar un encàrrec als seus crítics: «Als parlamentaris del Partit Demòcrata, que coneixien els meus moviments d'aquests últims dos dies, demano comptes en nom dels italians de les seves pròpies accions dels últims anys».

Paral·lelament, el ministre d'Interior va assegurar que al Govern italià no existeix cap divisió en la decisió de revocar a Autostrade per l'Italia la seva llicència d'operador de l'autopista A10 i del pont Morandi. «No hi ha divisió. El gabinet ha aprovat el començament del procediment per retirar la concessió», va assenyalar Salvini, tot afegint que el procés trigaria «algunes setmanes o mesos».