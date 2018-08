Defensa investiga 5 reservistes que han signat un manifest que exalta Franco

El Ministeri de Defensa ha obert una investigació sobre els cinc reservistes que es troben entre els més de 100 signants d'un manifest que exalta la figura del dictador Francisco Franco. Segons va informar Defensa, ja s'ha nomenat el corresponent instructor per assumir la investigació, que està sota informació reservada. En el comunicat, el Ministeri va destacar «l'absolut compromís» de tots els homes i dones que integren les forces armades amb la Constitució i amb els seus valors.

D'aquesta manera, Defensa adverteix que no consentirà que es llanci «la més mínima ombra de dubte» respecte a la «total dedicació» de les forces armades espanyoles al manteniment de la pau i la llibertat, tant a territori estatal com a les missions a l'estranger».

«Els signants de l'escrit, excepte cinc d'ells, no tenen cap vinculació professional amb el Ministeri de Defensa. Respecte als cinc signants que es troben en situació de reserva, el Ministeri de Defensa ha obert una informació reservada i ha nomenat el corresponent instructor», van destacar des de Defensa.

En un altre ordre de coses, la portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Madrid i membre de la direcció nacional del partit taronja, Begoña Villacís, va reconèixer que el Valle de los Caídos és «un tema que cal arreglar» i va apostar per dissenyar un «monument a la concòrdia» en aquest emplaçament. «Em sembla que és un lloc perfecte, com qualsevol altre», va assenyalar.

Villacís va explicar que la concòrdia és «la millor» lliçó que va rebre la societat espanyola amb la Transició, que «és un exemple a tot el món», i que amb aquest monument es pot «recordar» a la ciutadania el que l'«uneix», en comptes del que la separa, i superar les confrontacions.

Mentre que formacions com Izquierda Unida i Compromís advoquen per eliminar tot el monument del Valle de los Caídos, la dirigent de Ciutadans considera que aquest emplaçament és tan adequat com qualsevol altre per acollir aquest monument a la concòrdia.



Qüestions «que cal arreglar»

Això sí, tot i que va admetre que, tant el futur del Valle de los Caídos com l'exhumació del dictador Francisco Franco són qüestions «que cal arreglar», va apuntar que són temes menors en el panorama estatal perquè «la major part dels ciutadans» s'està preguntat què farà Sánchez amb l'Educació, amb la Sanitat, amb els pensionistes i amb la resta de temes que són «vitals i estratègics» per al desenvolupament de l'Estat.