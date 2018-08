Detenen antifeixistes que volien aturar una marxa neonazi a Berlín

La policia va haver de dispersar ahir els manifestants que intentaven impedir la marxa anual en homenatge al nazi Rudolf Hess en l'aniversari de la seva mort i va detenir diversos activistes antifeixistes mentre uns 600 neonazis desfilaven pel barri de Friedrichshain. Un portaveu policial va informar de la detenció de diverses persones que van llançar pedres i ampolles, però no va donar més detalls. «Els nostres companys protegeixen totes les manifestacions, independentment de la seva temàtica. Això està consagrat pel dret constitucional de reunió», va destacar la Policia.

Fins a 500 persones havien confirmat la seva assistència a la convocatòria neonazi a un dels dos punts de reunió, l'estació de Berlín-Spandau on hi havia la presó on Hess va estar pres, però en el moment de de l'inici només 50 hi eren presents, de manera que els convocants van cancel·lar-la i es van unir a una segona cita a Friedrichshain.

En canvi diversos centenars d'antifeixistes s'havien concentrat a Spandau amb pancartes amb lemes com «No hi ha lloc per als nazis» o «Àvies contra la dreta» convocats per partits polítics, sindicats, l'Església i grups d'esquerra.

El segon punt de trobada era a Friedrichshain, un barri famós per la seva activitat bohèmia i noctura i on la policia va intervenir-hi per garantir el dret de manifestació dels neonazis. La Policia va informar del desplegament d'uns 2.300 agents a tota la ciutat amb motiu de la marxa en honor a Hess i del funcionament de diversos controls per detectar armes o símbols prohibits –com l'esvàstica– en banderes, pancartes o tatuatges. Les protestes hi són quan es compleix el 31è aniversari de la mort de Hess, considerat la mà dreta d'Adolf Hitler.

