El Govern afganès confirma converses per a un nou alto el foc amb els talibans

La Presidència afganesa va confirmar converses dins del Govern afganès per proposar un nou alto el foc amb els talibans amb motiu de les properes festes de l'Eid Al Adha, la coneguda també com a «festa de l'anyell». Aquestes consideracions responen a les peticions formulades pel Consell dels Ulemes i l'Alt Consell per a la Pau –respectivament, el principal estament religiós i els negociadors de pau afganesos–, així com per l'Assemblea Consultiva de Dones Afganeses. Un portaveu va assenyalar que es farà un anunci oficial en el moment en què es prengui una decisió, enmig d'un increment dels combats amb els talibans al nord del país, especialment a la província de Faryab, i a la localitat de Ghazni.

Milers de talibans van entrar a Ghazni després de destruir llocs de control, matant desenes de soldats i policies afganesos, tallant les comunicacions i l'autovia. La Policia es va retirar després que els assaltants controlessin les oficines governamentals i la seu policial, segons va dir un alt responsable de seguretat a Kabul. Els insurgents van passejar lliurement per Ghazni destruint botigues, obligant els civils a cuinar per a ells i usant-ne alguns com a escuts humans durant els enfrontaments.