Maduro anuncia que multiplicarà per 34 el salari mínim a Veneçuela

El president veneçolà, Nicolás Maduro, va anunciar que multiplicarà per 34 el salari mínim (un augment del 3,464%), sense precisar a partir de quan s'aplicarà. Es tracta del cinquè augment de l'any, enmig d'una hiperinflació que podria tancar-se en un 1.000.000%, segons l'FMI. Amb el salari mínim actual, polvoritzat per l'alça de preus, els veneçolans no poden comprar ni un iogurt de mig litre.

El mandatari va afirmar que el sou estarà «ancorat» en el valor del petro, moneda digital creada pel seu govern. Cada petro equival a uns 60 dòlars, basat en el preu del barril de petroli veneçolà. «He fixat el salari mínim, les pensions i la base de salaris per a totes les taules salarials del país basant-me en el petro, 1.800 bolívars (dels nous bitllets i monedes que lliuraran en vigència el dilluns i restaran 5 zeros al bolívar)», va explicar Maduro.

En els bolívars actuals, el salari mínim passaria llavors de 5,2 milions (menys d'un dòlar a la taxa del mercat negre, que marca de facto els preus de molts productes a l'economia) a 180 milions (uns 28 dòlars).

En un altre ordre de coses, el cap de migració del Perú va assegurar que els dos ciutadans veneçolans buscats pel Govern de Maduro, que els acusa d'haver participat en el suposat atemptat amb drons, no van entrar a territori peruà. El Ministeri d'Exteriors veneçolà va sol·licitar fa uns dies al Govern peruà de localitzar aquestes dues persones, juntament amb sis oficials de l'Exèrcit fugits.