Mor un jove de 22 anys a Eivissa després de consumir drogues

Un home de 22 anys va perdre la vida a Eivissa després de consumir drogues a la Platja d'en Bossa, al municipi de Sant Josep, va informar la Guàrdia Civil. El succés va tenir lloc cap a les dues de la matinada i una UVI mòbil del 061 va atendre el jove, que es trobava a la zona de bars i discoteques de la carretera de Platja d'en Bossa, a l'altura del quilòmetre 3,8. A la seva arribada, els facultatius el van trobar en aturada cardiorrespiratòria i no es va poder fer res per salvar-li la vida. El jove patia alguna malaltia, prenia la seva medicació i divendres a la nit va ingerir estupefaents, segons van explicar els amics del noi mort als agents desplaçats fins al lloc dels fets. La Guàrdia Civil ha obert una investigació i espera els resultats de l'autòpsia per determinar la causa de la mort. El servei d'Emergències 112 va activar el servei d'atenció psicològica per als amics del jove.