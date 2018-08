Mor l'ex-secretari general de l'ONU i Premi Nobel de la Pau Kofi Annan

L'ex-secretari general de Nacions Unides Kofi Annan va morir als 80 anys, segons van confirmar fonts familiars. El diplomàtic ghanès va emmalaltir quan tornava de Sud-àfrica després d'acudir a la commemoració de l'aniversari del naixement del líder sud-africà Nelson Mandela. Annan va ser hospitalitzat a Ginebra i després traslladat en avió a un hospital de la capital, Berna, on va morir.

«Amb immensa tristesa anunciem que Kofi Annan, ex-secretari general de les Nacions Unides i Premi Nobel de la Pau, ha mort pacíficament esprés d'una breu malaltia», establia una nota oficial. «Kofi Annan era un estadista global i un internacionalista profundament compromès que va lluitar tota la seva vida per un món més just i pacífic», afegia el comunicat, on es valorava «l'especial responsabilitat que va sentir cap a l'Àfrica, com a fill de Ghana que era. Romandrà sempre als nostres cors i la seva família demana privacitat en aquest moment de dolor».

El diplomàtic, nascut a Kumasi el 1938, va ascendir des d'un humil inici a la secretaria general de l'ONU, on va servir dos mandats (1997-2006) i va aconseguir el Premi Nobel de la Pau el 2001, compartit amb l'ONU. Annan va assegurar que el fracàs més notable del seu mandat al capdavant de la Secretaria General va ser no aconseguir aturar la guerra a l'Iraq, i va demanar durant la roda de premsa de comiat celebrada a la seu de l'organització a Nova York no ser únicament jutjat per l'escàndol Petroli per Aliments en aquell país.

Annan va explicar que va fer tot el possible per aturar la guerra a l'Iraq, i que malgrat tractar-se del pitjor dels seus errors, això no hauria de fer ombra a altres èxits com els esforços de l'ONU en pro dels drets humans, la lluita contra la desigualtat o en favor del desenvolupament, el màxim exponent dels quals serien els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

No obstant això, el secretari general sortint va expressar el seu desig de no ser jutjat per l'escàndol Petroli per Aliments, reconeixent que malgrat els errors de gestió per part de la seva administració, la història hauria de recordar el seu mandat com el de la lluita contra el desastre del tsunami a l'Oceà Índic i el terratrèmol al Caixmir, entre d'altres.



Llums i ombres

A més de la guerra a l'Iraq, Annan va assenyalar que l'atemptat contra la seu de l'ONU a Bagdad, en què va perdre la vida l'enviat especial Sergio Vieira de Mello, va ser un dels pitjors moments viscuts a la Secretaria. Entre els èxits va fer referència a l'adopció del principi que els estats membres tenen la responsabilitat de protegir els seus ciutadans.