Un mort en un apunyalament a la sortida d'un «after» a Santander

Un home de 40 anys va morir al quiròfan a l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla després de ser apunyalat a la sortida d'un conegut «after» de Santander. L'home, que havia resultat ferit en una baralla, es trobava en estat molt greu ja que l'havien apunyalat al pit, presentant importants lesions que finalment li van causar la mort. L'apunyalament, de la investigació del qual s'ha fet càrrec la Policia Nacional, va tenir lloc a primera hora del matí a l'exterior d'un conegut «after» de la ciutat. Els serveis d'emergències van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i una ambulància de suport vital avançat va estabilitzar el ferit al lloc dels fets i el va traslladar a l'hospital Valdecilla, on va ingressar directament a quiròfan. Fins al lloc es van desplaçar patrulles de la Policia Local de Santander i de la Policia Nacional, que s'ha fet càrrec de la investigació.