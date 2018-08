El Vaticà reconeix que «els catòlics han perdut la paciència»

El president de la Pontifícia Comissió de Protecció de Menors, el cardenal Sean O'Malley, ha publicat una carta en què reconeix que tant els catòlics com la societat civil han perdut la confiança en els bisbes de l'Església als Estats Units. «El temps s'acaba per a tots nosaltres, líders de l'Església. Els catòlics han perdut la paciència amb nosaltres», admet l'arquebisbe de Boston, Sean O'Malley.

«Hi ha moments en què les paraules ens fallen quan no capten la profunditat de les situacions aclaparadores que de vegades afrontem a la vida. Per a l'Església als Estats Units, aquest és un d'aquests moments», va afegir.

El purpurat nord-americà, que va dur a terme la neteja a la diòcesi de Boston, va reclamar la participació dels laics per superar aquesta crisi a l'Església catòlica. «La crisi que tenim és producte de pecats i errors clericals. Com a Església, la conversió, transparència i responsabilitat que necessitem només és possible amb la participació i el lideratge significatiu dels laics».

Així, va demanar la col·laboració de persones «que poden aportar la seva competència, experiència i habilitats» per extirpar d'una vegada els casos d'abusos en el si de l'Església, tot afegint que «si l'Església segueix endavant reconeixent en profunditat el que ha passat, el futur pot oferir l'oportunitat de tornar a guanyar-nos la confiança i el suport de la comunitat de catòlics i de la nostra societat».

En aquest sentit, va expressar la vergonya que sent l'Església davant l'informe del Gran Jurat de Pennsilvània. «Seguim avergonyits per aquestes errades atroces a l'hora de protegir els nens i les persones vulnerables i afirmem el nostre compromís que aquestes errades mai es repeteixin».

Va denunciar que la jerarquia catòlica encara no ha establert «sistemes clars i transparents de rendició de comptes ni d'assumpció de conseqüències per als líders de l'Església».