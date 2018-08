Washington pressiona Facebook perquè li permeti accedir a Messenger

El Govern dels Estats Units estaria intentant pressionar Facebook perquè li concedeixi accés a la seva aplicació de missatgeria instantània i trucades de veu, Messenger, de manera que els agents de la llei nord-americans podrien escoltar converses de veu de sospitosos en investigacions criminals, segons fonts properes a la negociació.

El cas davant un tribunal federal de Califòrnia ha revifat el debat sobre si les empreses poden ser obligades a alterar els seus productes per permetre que les autoritats accedeixin a la seva informació per afavorir «la seguretat nacional». En tot cas, Facebook està recorrent les exigències del Departament de Justícia. El jutge del cas va escoltar els arguments sobre una moció del Govern per denunciar Facebook per desacatament, ja que s'hauria negat a complir la sol·licitud de vigilància.

Facebook i el Departament de Justícia han decidit no fer declaracions. Les empreses de tecnologia, que es veuen a elles mateixes com a defensores de la privacitat individual i són pressionades per la policia i legisladors, s'enfrontarien a importants conseqüències si les agències de la llei les obliguen a reescriure el seu programari per registrar i transmetre dades prèviament xifrades.

Facebook ha al·legat al tribunal que les trucades de veu de Messenger estan xifrades d'extrem a extrem i només les dues parts tenen accés a la conversa. Els missatges de text comuns a Facebook, Gmail i altres serveis són desxifrats pels proveïdors del servei.