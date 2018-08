Asia Argento, figura del #MeToo, denunciada per atac sexual

L'actriu italiana Asia Argento, figura del moviment #MeToo després d'acusar de violació al productor Harvey Weinstein, ha acceptat pagar 380.000 dòlars a un jove que deia haver estat atacat sexualment per ella, segons va informar aquest diumenge el diari The New York Times.

El pagament va ser fet a l'actor i músic de rock Jimmy Bennett, que va denunciar haver estat agredit sexualment per Argento el 2013 en un hotel de Califòrnia, segons el diari que cita documents d'una font no identificada.

Bennett tenia 17 anys quan va passar el suposat incident amb l'actriu, que llavors en tenia 37. Els advocats de Bennett van descriure la trobada a l'hotel com una "agressió sexual" que va resultar traumàtica per al seu client i va amenaçar la seva salut mental. En el seu avís d'intenció de demanda, els advocats van demanar una indemnització de 3,8 milions de dòlars, diu el diari.

Argento va esdevenir una poderosa veu del moviment #MeToo després d'acusar Weinstein d'haver-la violat en un hotel durant el Festival de Cannes de 1997, quan tenia 21 anys. Al tancament del Festival de Cannes d'aquest any, l'actriu va dir al públic: "Les coses han canviat. No deixarem que se surtin amb la seva".