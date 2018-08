El caos enfonsa l'economia de Nicaragua

El creixement econòmic de Nicaragua, que en una determinada època va ser un dels més robustos de Centreamèrica, patirà una desacceleració significativa aquest any després de mesos de caos i violència que han provocat centenars de morts i han paralitzat l'activitat empresarial. L'economia creixerà només un u per cent aquest any en un «escenari optimista» en comparació amb una projecció original d'un cinc per cent, va assegurar el president del Banc Central, Ovidio Reyes.

Així, l'economia perdrà 86.000 llocs de treball el 2018 i la desocupació pujarà al sis per cent a finals d'any davant de la taxa del 3,7 per cent del desembre passat, va explicar. «Teníem un escenari força positiu amb bones perspectives de mig termini», va assenyalar Reyes, tot afegint que «lamentablement els fets d'abril i el fenomen socio-polític que va succeir van colpejar fortament aquestes projeccions».

El 18 d'abril, quan el govern va anunciar que augmentaria els impostos de seguretat social i reduiria beneficis, van esclatar violents enfrontaments entre la policia i manifestants. El president, Daniel Ortega, va derogar la reforma, el que no ha evitat mesos de protestes. Segons grups de defensa dels drets humans, més de 350 persones han estat assassinades, mentre que Ortega assegura que les víctimes fatals ascendeixen a 195.

Des d'abril, uns 23.000 nicaragüencs han sol·licitat asil a la veïna Costa Rica, segons Nacions Unides. Reyes va assenyalar que l'Institut Nicaragüenc de Seguretat Social ha esgotat les seves reserves en els últims anys a mesura que queien els ingressos i el fons «encara necessita una reforma, alguna cosa hem de fer per garantir la sostenibilitat i les finances de l'assegurança social».

El turisme serà un dels sectors més afectats aquest any i la indústria generarà almenys 250 milions de dòlars menys que els projectats originalment, va defensar Reyes. Hotels i restaurants han tancat mentre que les empreses que romanen obertes han reduït les seves hores i instal·lat reixes a les entrades per protecció. «Els turistes van deixar de venir», va explicar.

Un PIB en continu creixement



El Producte Interior Brut del país ha anat creixent prop d'un cinc per cent anual des de 2010 i s'ha mantingut relativament lliure de la violència política i de les bandes que afecten països veïns com Hondures.

L'any passat, l'economia de Nicaragua va registrar el major creixement d'Amèrica després de Panamà, però l'activitat econòmica es va contraure un 4,9 per cent al maig d'aquest any, la caiguda més important des de la crisi financera global de fa una dècada, i Reyes va assenyalar que els números de juny podrien ser pitjors, ja que la violència es va intensificar aquell mes. L'activitat del tercer trimestre hauria de reflectir una millora, ja que els disturbis es van calmar a finals de juliol, va afegir. S'han retirat barricades de maons i pneumàtics cremats de les carreteres i autopistes, mentre que els equips antiavalots de la policia patrullen les principals vies públiques que van ser bloquejades durant les protestes.

Les universitats de Managua on els estudiants es van atrinxerar durant els enfrontaments amb les forces governamentals es troben tancades. Grups pro-govern i opositors van marxar aquesta setmana pels carrers de Nicaragua demanant justícia per a les persones assassinades.

Cau la qualificació del deute



S&P i Fitch van rebaixar la qualificació del deute a llarg termini en moneda estrangera del país a B des de B+ a causa de la inestabilitat política i mantenen perspectives negatives. El repte ara, va afirmar Reyes, és restaurar la confiança. Els dipòsits bancaris han caigut un 14 per cent des de l'abril. Alguns nicaragüencs han tret els seus diners del país mentre que altres «poden tenir part al matalàs».

El Banc Central va obrir línies de crèdit, va reduir els requisits mínims de reserva per als bancs i aquesta setmana començarà a emetre bons per al públic general en un esforç per esmorteir el cop i tornar diners al sistema. «La situació ha posat nerviós tot el país», va assenyalar Ortega, tot afegint que «el que cal fer és reconstruir novament aquesta confiança i intentar tirar endavant».