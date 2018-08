Cauen un 36% les denúncies policials a manters a Madrid

Les actes i denúncies de la Policia Municipal de Madrid contra la venda ambulant il·legal a la capital, en la qual s'inclou especialment el «top manta», ha caigut un 36% a la primera meitat de l'any, en comparació del mateix període de 2017. Les intervencions policials a la via pública per Propietat Intel·lectual i Industrial per protegir els consumidors i usuaris han baixat des de les 5.847 de gener a juny de l'any passat a les 3.742 d'aquest any. En el primer semestre del 2016 es van comptabilitzar 4.259.

El portaveu municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, va assegurar que «els manters tenen amb Manuela Carmena barra lliure a les voreres de Madrid per seguir incomplint la normativa». Per al líder popular, «la permissivitat i tolerància de Carmena i el seu equip de Govern cap als manters té greu perjudici per als comerciants i per a la seguretat de les voreres» Segons Martínez-Almeida, el fet que hagin baixat un 36% el nombre d'intervencions suposa que «l'equip de govern no permet a la Policia fer la feina».