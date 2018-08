Famílies separades per la guerra de Corea es reuniran per primer cop en tres anys

Els membres de les famílies separades per la Guerra de Corea que resideixen a Corea del Sud van arribar a la ciutat de Sochko per efectuar els preparatius de la reunió d'avui amb els seus familiars a la muntanya nord-coreana de Kumgang, la primera d'aquest tipus en gairebé tres anys. Un total de 89 membres del Sud de les famílies que van ser separades 65 anys enrere per la guerra van rebre instruccions per a l'ocasió abans del moment històric.

A dos quarts de nou del matí hora local d'avui, una delegació d'unes 560 persones integrada pels protagonistes, els familiars acompanyants i personal dels mitjans de comunicació, pujaran a un autobús per dirigir-se a la muntanya nord-coreana.

La trobada de les famílies separades tindrà lloc cap a les tres de la tarda, 65 anys després de la signatura de l'armistici del 27 de juliol de 1953. Els participants en l'esdeveniment romandran durant tres dies allà i tindran l'oportunitat de reunir-se fins a en sis ocasions, en un total d'11 hores.

Un segon grup integrat per 83 membres de les famílies separades tindrà una reunió del mateix tipus entre el 24 i 26 d'agost. Es tracta de la primera vegada en gairebé tres anys que se celebra una reunió de famílies separades, després d'octubre del 2015. Prèviament, al juny, Creu Roja de les dues Corees van acordar celebrar les reunions del 20 al 26 d'agost, complint amb la Declaració de Panmunjom del 27 d'abril.