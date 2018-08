Un home mata una persona i en fereix 3 més a trets en un bar a Valladolid

Un home va entrar de matinada en un bar de Castrillo-Tejeriego (Valladolid) amb una escopeta i va realitzar diversos trets que van matar un home de 46 anys i deixar-ne ferits tres més, almenys un d'ells greu. L'home va ser arrestat hores després per la Guàrdia Civil a Valladolid. El succés es va produir poc abans de les sis del matí quan per motius que estan sent investigats l'home va entrar al bar d'aquesta petita localitat i va començar a disparar.

L'home tenia llicència d'armes en regla i és fill d'un extreballador de l'ajuntament de la localitat. La subdelegada del Govern a Valladolid, Helena Caballero, va descartar «picabaralles anteriors» amb les víctimes i va apuntar a un «creuament de cables» com a principal hipòtesi del crim. La subdelegada va apuntar que al presumpte autor dels trets només li constava un antecedent per un «delicte menor», en concret per «amenaces i injúries» cap a un regidor del consistori.

Caballero va explicar que la discussió que va generar el tiroteig «no estava sent gaire acalorada», però el presumpte homicida va anar a casa seva a buscar una escopeta i va entrar «a trets» a l'establiment, i va fugir a continuació del lloc en un turisme emportant-se l'arma.

Immediatament, la Guàrdia Civil va muntar un ampli dispositiu de recerca, amb desplegament de mitjans tant terrestres com aeris, demanant la col·laboració d'altres cossos i forces de Seguretat. Fruit d'aquest dispositiu, la Guàrdia Civil va aconseguir arrestar el suposat autor dels trets.

Els ferits són un home de 58 anys que va ser evacuat en una UVI mòbil a l'hospital clínic universitari de Valladolid i dos de 50 i 51 anys que van ser traslladats a l'hospital Río Hortega de Valladolid en ambulància de suport vital bàsic, acompanyats per l'equip mèdic d'Esguevillas de Esgueva.

El detingut va declarar i espera per passar a disposició judicial. La persona que va morir estava casada i tenia dos fills. L'alcalde de la localitat val·lisoletana, Raúl Torres, es va mostrar «consternat» pels fets. «S'ha carregat la vida d'un home i també la de la seva família», va continuar el primer edil de la localitat.