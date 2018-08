El primer ministre italià assegura que el Govern «no deixarà sola Gènova»

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, va assegurar que el Govern «no deixarà sola» la ciutat de Gènova després de l'ensorrament el 14 d'agost del pont Morandi, l'enfonsament del qual va causar la mort d'almenys 43 persones. Conte va destacar l'assignació de més de 33 milions d'euros. «Com vam dir, el Govern està amb Gènova i amb els genovesos i no només amb paraules, sinó amb accions concretes», va destacar Conte en un comunicat publicat a Facebook.

«Immediatament després de l'enfonsament vam assignar cinc milions per gestionar l'emergència i dissabte el Consell de Ministres va assignar altres 28,5 milions d'euros», va destacar. Aquests diners seran gestionats per la regió de Ligúria i serviran «per a intervencions urgents per obrir una ruta alternativa, per millorar el sistema de transport i identificar els habitatges de les moltes famílies que han hagut d'abandonar les seves llars per trobar-se en risc», va explicar. «Hem fet molt, estem fent molt i farem encara més. No deixarem Gènova sola», va assenyalar.

Paral·lelament, la Policia italiana va elevar a 43 el nombre de morts pel desastre, en perdre la vida una dona que es trobava entre els ferits més greus menys de 24 hores després de la troballa de l'últim desaparegut. El Policlínic San Martino va confirmar la defunció de Marian Rosca, que no va poder superar les greus ferides que va patir en el col·lapse.

L'últim dels desapareguts era Mirko Vicini, treballador de 31 anys de la municipalitat genovesa d'Amiu. Prèviament els bombers havien trobat la nit de divendres a dissabte una família de tres persones mortes sota els enderrocs.

Les víctimes van ser identificades com Cristian i Dawna Cecala i la seva filla de nou anys, Kristal, els cossos dels quals sense vida ja han estat extrets pels serveis de recuperació. El govern ha anunciat una investigació per determinar les causes del col·lapse del pont i la revocació de la llicència d'explotació a Autostrade.