Increpen diversos membres de La Manada en una piscina municipal

L'Ajuntament del municipi sevillà de Palomares del Río va explicar que diversos membres de La Manada condemnats a nou anys de presó per abús sexual van ser increpats pels usuaris de la piscina municipal en reconèixer els seus rostres i van haver de passar a una altra zona fins que va tancar la piscina per poder sortir.

«Des d'aquest equip de govern no permetrem que persones que han estat declarades 'no grates' per part del Ple d'aquest Ajuntament vinguin al nostre municipi a utilitzar els nostres espais públics per provocar alarma social, ni permetrem que un operari municipal utilitzi les dependències municipals per a ús personal, dels seus familiars i/o amics», assenyalava el comunicat de l'Ajuntament de Palomares, signat per la seva primera tinent d'alcalde i regidora d'Hisenda i Pressupost, Joana Caballero (IU), actual alcaldessa accidental.

Així, explica que aquest dissabte es va generar «una important alarma social», que espera que «no torni a passar», quan alguns membres de La Manada, acompanyats per un operari municipal, van accedir a les dependències del poliesportiu municipal en horari d'obertura al públic.

«Els usuaris, en reconèixer aquests violadors, van començar a increpar-los amb crits en contra de la seva presència, circumstància per la qual van ser acompanyats per aquest operari municipal a les dependències annexes del camp de futbol, on van romandre fins que va tancar la piscina», afegeix.