La justícia belga ajorna fins al setembre la decisió sobre l'extradició de Valtònyc

La justícia belga no ha concedit l'extradició automàtica de Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtònyc, i ha decidit posposar la decisió fins al 3 de setembre, moment en què el tornarà a citar. En declaracions a la sortida dels jutjats, el raper ha mostrat la seva satisfacció i ha celebrat estar "en llibertat" a diferència dels polítics catalans o els joves d'Altsasu, que considera que no poden tenir un "judici just" i no podran argumentar "en la seva defensa". Un jutjat de Gant (Bèlgica) ha celebrat aquest dimarts la primera vista sobre la possible extradició a Espanya del raper. El músic va marxar a Bèlgica després que el Tribunal Suprem el condemnés a tres anys i mig de presó pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres de diverses cançons que va escriure i pujar a internet.

Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtònyc, sempre ha constatat la seva plena confiança en la justícia belga. Un jutge instructor a Gant el va deixar en llibertat amb mesures cautelars el 5 de juliol passat mentre es resolia la petició d'extradició a l'estat espanyol, que ha reclamat la seva entrega per motius de "terrorisme".

L'advocat Gonzalo Boye a expressat a través de Twitter que en el cas de Valtònyc no hi ha un delicte de terrorisme sinó d'opinió. A més, ha esgrimit que les injúries a la Corona tampoc formen part del catàleg de 32 delictes, motiu pel qual obliga a la doble incriminació.

A més de Gonzalo Boye, a Bèlgica compta amb l'advocat Paul Bekaert, conegut entre altres per representar Carles Puigdemont, i el seu fill, Simon Bekaert.