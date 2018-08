Record sense esperança a les víctimes de l'accident d'Spanair

L'Associació d'Afectats del Vol JK5022 d'Spanair van assenyalar que no confien que la Comissió d'investigació al Congrés dels Diputats sobre aquest accident aclareixi responsabilitats i van criticar que la Justícia els ha donat sempre l'esquena. En un acte celebrat al parc Juan Carlos I per recordar les víctimes de l'accident, la presidenta de l'Associació, Pilar Vera, va assenyalar que Boeing en la seva compareixença al Congrés va defensar que no es va concloure que el sistema sonor fos el culpable i que molts altres van acudir «i no van dir tota la veritat».