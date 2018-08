Salvini proposa nacionalitzar la concessionària del pont de Gènova

El viceprimer ministre italià, Matteo Salvini, va proposar la nacionalització de l'empresa concessionària d'autopistes Autostrade després que dimarts passat s'enfonsés un pont d'una autopista de la companyia a Gènova, en una tragèdia en la qual van morir 43 persones. «Pensin en els ingressos que passarien a l'Estat gràcies als peatges que s'utilitzarien no per repartir dividends als accionistes, sinó per millorar la qualitat del servei i la seguretat de les nostres carreteres. Autostrade ha tingut 10.000 milions de beneficis en quinze anys», va explicar Salvini en una entrevista amb el diari Corriere della Sera.

Salvini també va insistir en la revocació de la concessió d'Autostrade sobre l'autopista de la qual formava part el pont sinistrat. «Portarà un parell de setmanes. Volem deixar clar que els que comentin errors pagaran», va postil·lar.

No obstant això, el subsecretari de la Presidència del Consell de Ministres, Giancarlo Giorgetti, membre de la Lliga que lidera Salvini, va expressar el seu escepticisme. «En el debat de l'estatalització, no estic convençut que l'administració directa de l'Estat sigui més eficient», va apuntar.

També es va referir a les aportacions econòmiques de Benetton -propietària de Autostrade- a la Lliga. «Acabo d'assabentar-me que hi ha hagut contribucions, igual que Salvini i molts altres», va argumentar, tot i que considera que l'empresa «no ha tingut cap tipus d'influència ni pressió sobre les nostres decisions».

Paral·lelament, la concessionària d'autopistes italiana Atlantia, matriu de Autostrade per l'Italia, va viure ahir una nova jornada negra a la Borsa de Milà, on va tancar novament a la baixa, amb una caiguda del 4,68% i a un preu de 18,435 euros per acció. La companyia segueix patint les conseqüències de l'ensorrament del pont a Gènova. La setmana passada, Atlantia, que va comprar al costat de la constructora ACS la concessionària espanyola Abertis, es va enfonsar més d'un 22% i ahir va seguir mantenint la tendència a la baixa. De fet, a l'inici de la sessió no va aconseguir marcar un preu a la plaça milanesa i quan va començar a cotitzar, ho va fer amb uns retrocessos del 8,71%.

Per altra banda, les autoritats de Gènova van lliurar les primeres cases provisionals a una vintena dels 600 desallotjats d'edificis propers al pont Morandi. Van ser el president la regió de Ligúria, Giovanni Toti, i l'alcalde de Gènova, Marco Bucci, els que van donar les claus a aquestes famílies, mentre que altres 40 esperen poder disposar d'una llar temporal en les properes setmanes.

De fet, Toti va explicar que abans del 20 de setembre es podrà concedir altres 40 habitatges i a finals del mes altres 100 apartaments més, que des de dimarts començaran a ser reestructurats. D'aquí a vuit setmanes, va prometre, tots els afectats podran tenir una casa. «Hem començat amb les famílies que tenen més necessitats», va dir Toti, és a dir, famílies amb nens i amb persones grans o amb discapacitats, tot i que la intenció és que els 600 veïns que han deixat les seves cases tinguin aviat un espai on viure de forma temporal. Fins ara, els veïns han pogut acudir acompanyats de bombers a les cases per recollir alguns objectes personals.